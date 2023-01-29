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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۷

آمادگی تیم های سحر برای اعزام به مناطق زلزله زده خوی

آمادگی تیم های سحر برای اعزام به مناطق زلزله زده خوی

سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از آمادگی تیم های سحر برای اعزام به مناطق زلزله زده شهرستان خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدهاشم حسینی المدنی با اشاره به وقوع زمین زلزله ۵.۹ ریشتری دیشب در شهرستان خوی، گفت: تیم‌های سحر سازمان جوانان شهرستان خوی هلال احمر آماده اعزام به مناطق زلزله زده شده‌اند تا به هموطنان آسیب دیده از حادثه زلزله خدمت‌رسانی کنند.

وی ادامه داد: تیم های سحر با هدف جلوگیری از وقوع آسیب‌های روانی و اجتماعی و کاهش آثار زیان‌بار ناشی از حوادث و سوانح در خدمت آسیب دیدگان هستند.

سرپرست سازمان جوانان هلال احمر با اشاره به آمادگی تیم های سحر مستقر در هر شهرستان افزود: با توجه به وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و وقایع دیگر امدادرسانی‌ها در گذشته بیشتر مربوط به جراحت‌ها و آسیب‌های فیزیکی و جسمی آسیب دیدگان بود، حالا اما تقویت و کمک به فرایند بازتوانی روحی، روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان در حوادث از اهداف تشکیل تیم‌های سفیران حمایت‌های روانی و یا تیم های سحر است.

حسینی‌المدنی گفت: با توجه به برگزاری دوره‌های تخصصی برای فرماندهان تیم‌های سحر توانستیم تمامی تیم‌های شهرستان‌ها را در زمینه کمک‌های اولیه روانشناختی و راهکارهای ایجاد اعتماد به نفس، امیدآفرینی و آرامش مردم حادثه دیده آموزش و آماده کنیم.

کد مطلب 5694698

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