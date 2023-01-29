آمادگی تیم های سحر برای اعزام به مناطق زلزله زده خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدهاشم حسینی المدنی با اشاره به وقوع زمین زلزله ۵.۹ ریشتری دیشب در شهرستان خوی، گفت: تیم‌های سحر سازمان جوانان شهرستان خوی هلال احمر آماده اعزام به مناطق زلزله زده شده‌اند تا به هموطنان آسیب دیده از حادثه زلزله خدمت‌رسانی کنند.

وی ادامه داد: تیم های سحر با هدف جلوگیری از وقوع آسیب‌های روانی و اجتماعی و کاهش آثار زیان‌بار ناشی از حوادث و سوانح در خدمت آسیب دیدگان هستند.

سرپرست سازمان جوانان هلال احمر با اشاره به آمادگی تیم های سحر مستقر در هر شهرستان افزود: با توجه به وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و وقایع دیگر امدادرسانی‌ها در گذشته بیشتر مربوط به جراحت‌ها و آسیب‌های فیزیکی و جسمی آسیب دیدگان بود، حالا اما تقویت و کمک به فرایند بازتوانی روحی، روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان در حوادث از اهداف تشکیل تیم‌های سفیران حمایت‌های روانی و یا تیم های سحر است.

حسینی‌المدنی گفت: با توجه به برگزاری دوره‌های تخصصی برای فرماندهان تیم‌های سحر توانستیم تمامی تیم‌های شهرستان‌ها را در زمینه کمک‌های اولیه روانشناختی و راهکارهای ایجاد اعتماد به نفس، امیدآفرینی و آرامش مردم حادثه دیده آموزش و آماده کنیم.