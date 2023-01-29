مودت میان ایران و آذربایجان تمام نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عیسی زاده نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۹ بهمن) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: به نظر می‌رسد در اخطار قانون اساسی محمدرضا صباغیان به سران سه قوه و همچنین در اظهارات نایب رئیس مجلس در حق مقام معظم رهبری جفا شد. باید بدانیم بعضی موارد استثنا که در مجلس یا دولت قابل حل نیستند، بنا بر قانون می‌توانند توسط سران سه قوه بررسی شوند.

وی افزود: به سران سه قوه این اجازه داده شده و نیازی نیست برخی موارد همه جا مطرح شود، بنابراین خواهشمند است به این قانون احترام بگذاریم و به این موضوع توجه کنیم.

عیسی زاده در ادامه تذکر خود با اشاره به حادثه اقدام مسلحانه در سفارت جمهوری آذربایجان، گفت: ما نمایندگان مجلس حرکت اخیر تیراندازی در سفارت کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان را به شدت محکوم و اعلام می‌کنیم. مودت و دوستی بین آذربایجان و ایران تمام نشدنی است.

وی تاکید کرد: در روزهای سخت آذربایجان همواره ایران و فرزندان ایران در کنار این کشور بوده اند، ما در هر دو طرف رود ارس مردمان یکدلی هستیم که برای سربلندی اسلام و نابودی فتنه گران و دشمنان تلاش می‌کنیم و اقدام برهم زنندگان دوستی بین دو کشور ایران و آذربایجان را محکوم می‌دانیم.