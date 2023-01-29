استفاده از نخبگان فرهنگی در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح یکشنبه در گردهمایی بصیرتی بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در امامزاده آقا علی عباس (ع) اصفهان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ۲۸ دی ماه با مدیران ستادی این سازمان، اظهار داشت: باید هر کدام از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی در هر سطحی، منویات رهبری معظم را در برنامه های آینده خود مدّ نظر قرار دهند.

وی تاکید کرد: مدیران تبلیغات اسلامی شهرستان ها باید نکات روشن و راهبردهای اساسی مطرح شده در دیدار اخیر رهبر معظم را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و برای نخبگان فرهنگی تبلیغی تبیین نمایند.

حجت الاسلام شکریان خاطر نشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با نگاه تحوّل در عرصه تبلیغ، استفاده از ظرفیت های مردمی همچون نخبگان فرهنگی مذهبی، جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف مردم را در دستور کار قرار داده است و به حمد الله تا کنون قدم های موثری برداشته است.

بازنگری و تحوّل در انجام فعالیت‌ها و اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی ضروری است

همچنین حجت الاسلام مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان نیز در سخنانی هدف از برگزاری این نشست را تبیین و تحلیل مباحث مهم مطرح شده مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مدیران ستادی سازمان تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد و افزود: ما باید بتوانیم با توجه به بیانات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب فعالیت‌های خود را بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار داده و یک بازنگری جدی و اثربخش در حوزه تئوری و عمل داشته باشیم.

وی با اشاره به ابراز رضایت رهبر معظم انقلاب از فعالیت‌های انجام شده این نهاد انقلابی، خاطر نشان کرد: باید با توجه به نکات مهم و ارزشمند و اشارات رهبری معظم، برای انجام کارهای بیشتر و بهتر برنامه ریزی کنیم و نکات مورد تاکید ایشان را در برنامه های آتی و اثرگذار سازمان تبلیغات اسلامی لحاظ کنیم.

حجت الاسلام فوقی گفت: بازنگری و تحوّل در انجام فعالیت‌ها و اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی ضروری است و هر کدام از مدیران شهرستانی باید بنا به اقتضا و شرایط منطقه خود، فعالیت‌های ابتکاری و تحولی برنامه ریزی و اجرا کنند.

در این گردهمایی رحمت الله فیروزی نماینده مردم شهرستان نطنز و بادرود در مجلس شورای اسلامی به نقش روحانیون در تبیین دستاوردهای انقلاب اشاره کرد و گفت: روحانیون قبل و بعد از انقلاب خدمات و ثمرات پر خیر و برکتی برای جامعه داشته است و باید این تلاش ها و خدمات را به نحوی شایسته و ملموس برای مردم بیان شود.

اقدامات روحانیون برای مردم تبیین شود

حجت الاسلام و المسلمین محمد یعقوبی امام جمعه نطنز نیز در سخنانی ماه رجب را یکی از ماه های پر خیر و برکت و دروازه ورود معنوی به ماه شعبان و رمضان عنوان کرد و گفت: این نشست را به فال نیک می‌گیریم چرا که در ایام ماه رجب انجام گرفته است و خیر و برکت آن نیز باید در افدامات اتی و آینده خود را نشان دهد.

وی گفت: نتیجه این نشست باید باید به اقداماتی برسد که برای جامعه و مردم قابل لمس معنوی و اجرایی باشد و لااقل اثر خود را در برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی و ماه های شعبان و رمضان نشان دهد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین علیرضا قاسمی امام جمعه بادرود هم گفت: همان طور که پیداست، قطعاً مدیران سازمان تبلیغات اسلامی کار در این نهاد انقلابی و ولایی را جدی گرفته اند و اقشار مختلف مردم باید این تلاش ها و اثرات آن را لمس و درک کنند.

محمد ظریفی فرماندار نطنز نیز جمع حاضر را یکی از مجامع موثر در فعالیت های مختلف فرهنگی و مذهبی عنوان کرد و گفت: نتیجه این نشست باید آن باشد که مطالب اخیر رهبری معظم به صورت عملیاتی محقق شود و نتایج پر خیر و برکت آن برای کشور، استان و این منطقه ظهور و بروز نماید.

وی افزود: فرمانداری نطنز نیز خود را موظف می داند که از اقدامات انجام شده و در حال انجام در عرصه های فرهنگی و تبلیغی حمایت نماید و این موضوع را در دستور کار خود دارد.

گفتنی است رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و ایشان تولید و ارائه محصولات فاخرِ مبتنی بر فکر نو، و در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و فرهنگی تبلیغ را در عین خشیت کامل از پروردگار، دو وظیفه مهم دستگاههای فرهنگی تبلیغاتی خواندند.