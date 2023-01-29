  1. جامعه
  2. شهری
۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۹

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

بودجه دولت برای رفع آلودگی هوای تهران تنها ۸۱ میلیارد تومان است

بودجه دولت برای رفع آلودگی هوای تهران تنها ۸۱ میلیارد تومان است

عضو شورای شهر تهران گفت: تهران فقط ۸۱ میلیارد تومان در حوزه رفع آلودگی هوا بودجه دارد و با آن تنها می‌توان ۸ دستگاه اتوبوس خرید و ۵ متر مترو ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علوی در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران‌با اشاره به اعتبارات مقابله با آلودگی هوا در بودجه سال آینده گفت: کل اعتبارات مقابله با آلودگی هوا کمتر از نیم درصد است.

وی ادامه داد: انتظار ما این بود که توجه ویژه‌ای با موضوع آلودگی هوا میشد در بودجه سال آینده ۵ همت برای هزار و ۲۰۰ شهر در نظر گرفته شده است.

علوی گفت: از این میزان تهران فقط ۸۱ میلیارد تومان در حوزه رفع آلودگی هوا بودجه دارد و با آن تنها می‌توان ۸ دستگاه اتوبوس خرید و ۵ متر مترو ساخت.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر این بودجه باقی بماند و تصویب شود هیچ کاری نمی‌توان برای رفع آلودگی هوای تهران انجام داد.

وی با اشاره به سازمان‌های بلامدیر شهرداری تهران گفت: شرکت کنترل ترافیک و فاوا و چند شرکت دیگر مدتهاست که بلاتکلیف هستند و نمی‌توان بدون مدیرعامل برای این شرکت ها و سازمان‌ها کاری کرد.

کد مطلب 5694750
مهشید جعفری معظم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها