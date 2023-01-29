بودجه دولت برای رفع آلودگی هوای تهران تنها ۸۱ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علوی در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهرانبا اشاره به اعتبارات مقابله با آلودگی هوا در بودجه سال آینده گفت: کل اعتبارات مقابله با آلودگی هوا کمتر از نیم درصد است.
وی ادامه داد: انتظار ما این بود که توجه ویژهای با موضوع آلودگی هوا میشد در بودجه سال آینده ۵ همت برای هزار و ۲۰۰ شهر در نظر گرفته شده است.
علوی گفت: از این میزان تهران فقط ۸۱ میلیارد تومان در حوزه رفع آلودگی هوا بودجه دارد و با آن تنها میتوان ۸ دستگاه اتوبوس خرید و ۵ متر مترو ساخت.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر این بودجه باقی بماند و تصویب شود هیچ کاری نمیتوان برای رفع آلودگی هوای تهران انجام داد.
وی با اشاره به سازمانهای بلامدیر شهرداری تهران گفت: شرکت کنترل ترافیک و فاوا و چند شرکت دیگر مدتهاست که بلاتکلیف هستند و نمیتوان بدون مدیرعامل برای این شرکت ها و سازمانها کاری کرد.
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