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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۴۷

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

بستری‌های کرونایی در خوزستان روند کاهشی دارد

بستری‌های کرونایی در خوزستان روند کاهشی دارد

اهواز- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از کاهش بستری‌های با علائم ابتلا به کرونا در بیمارستان‌های خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حی‌بر پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به روند مراجعه بیماران سرپایی و بستری‌های مبتلا به کرونا ر بیمارستان‌های خوزستان، اظهار کرد: در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن تعداد بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های خوزستان سه درصد و میزان بستری‌ها با علائم ابتلا به کرونا ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی در خصوص وضعیت تخت‌های اختصاص داده شده به کووید - ۱۹ در خوزستان، بیان کرد: در حال حاضر ۲۹ درصد تخت‌های اختصاص داده شده به بیماران بزرگ‌سال و ۸۵ درصد تخت‌های اختصاص داده شده به کودکان مبتلا به کووید – ۱۹ در بیمارستان‌های خوزستان اشغال هستند.

کد مطلب 5695072

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