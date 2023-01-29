به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حیبر پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای با اشاره به روند مراجعه بیماران سرپایی و بستریهای مبتلا به کرونا ر بیمارستانهای خوزستان، اظهار کرد: در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن تعداد بیماران سرپایی مراجعهکننده به بیمارستانهای خوزستان سه درصد و میزان بستریها با علائم ابتلا به کرونا ۱۵ درصد کاهش داشته است.
وی در خصوص وضعیت تختهای اختصاص داده شده به کووید - ۱۹ در خوزستان، بیان کرد: در حال حاضر ۲۹ درصد تختهای اختصاص داده شده به بیماران بزرگسال و ۸۵ درصد تختهای اختصاص داده شده به کودکان مبتلا به کووید – ۱۹ در بیمارستانهای خوزستان اشغال هستند.
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