کشف کالای قاچاق توسط تکاوران قرارگاه عمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ غلامرضا توکلی گفت: رزمندگان یگان تکاوری ۱۱۲ در حین گشت زنی در محور ایرانشهر-نیکشهر به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ دستور توقف دادند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو اقلام قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی انتظامی عمار ادامه داد: ارزش این محموله بر اساس نظر کارشناسان اداره گمرک دو میلیارد ریال برآورد شده که در این رابطه خودرو توقیف و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

توکلی خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت در کشور است و براساس وظایف ذاتی، رزمندگان یگان‌های تکاوری با پدیده قاچاق برخورد قانونی خواهند کرد.