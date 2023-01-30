به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله غلامپور صبح دوشنبه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ضمن تشکر از مجموعه این دانشگاه اظهار داشت: برای بهره بردای و احداث مجموعه پزشکی اعصاب و روان در بوشهر نیاز به تجهیزات و کادر درمانی مجرب و متخصص است که آشنایی کامل با بیماران اعصاب و روان داشته باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: شهر بوشهر نیازمند واقعی این مجموعه که اختصاصی به درمان جانبازان اعصاب و روان بپردازد، است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی‌هایی که با مجموعه پایگاه هوایی شده است بزودی تعمیراتی در طبقات فوقانی بیمارستان امیرالمومنین صورت خواهد گرفت و این مرکز در ماهای آینده برای خدمات دهی به جانبازان و بیماران عزیز آماده می‌شود.

وی گفت: حدود ۲۰ تا ۴۰ تخت طبق برنامه ریزی های انجام شده برای این مجموعه مشخص شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز ضمن قدردانی از مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: ما نیز بررسی‌های در باب کادر درمان و نیروهای متخصص این کار خواهیم کرد تا بهترین‌ها را برای خدمت رسانی به جامعه ایثارگری انتخاب کنیم.

حسن ملکی زاده با توجه به خدمت رسانی در ماه‌های گذشته به خانواده معظم شهدا و ایثارگران اظهار داشت: یکی از وظایف ما خدمت رسانی به خانواده این عزیزان است و صد البته نیاز استان و شهر بوشهر هم برای این گونه مجموعه‌ای مبرم و معرض است که با هماهنگی‌ها و تصمیم گیری صحیح بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر و همکاری مجموعه پایگاه هوایی این مهم به سر انجام خواهد رسید.

