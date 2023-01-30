به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجی کاظمی در نشست خبری صبح دوشنبه با اشاره به اینکه بیمه تأمین اجتماعی حدود ۴۵ میلیون نفر در کشور را تحت پوشش دارد و ضریب نفوذ این سازمان به ۵۲ درصد می‌رسد، اظهار داشت: از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت استان اصفهان نیز سه میلیون و ۶۵۰ هزار نفر با تبعه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و ضریب نفوذ این سازمان در اصفهان ۶۷ درصد است.

وی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در استان اصفهان وجود دارد، افزود: صندوق بیمه تأمین اجتماعی استان اصفهان هم اینک ۳۸۷ هزار نفر مستمری بگیر دارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه در این استان ۱۱۰ هزار کارگاه فعال وجود دارد، ابراز داشت: هزینه‌ها و منابع یکی از مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای است؛ سازمان بیمه تأمین اجتماعی قرار شد بخشی از دیون دولت را که سال‌ها جمع شده و پرداخت نشده بود از طریق هلدینگ شستا تأمین کند در حالی که این شرکت باعظمت حدود پنج درصد منابع ما را نمی‌تواند تأمین کند.

حاجی کاظمی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ماهیانه در استان اصفهان مستمری پرداخت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با افزایش ۵۶ درصدی که برای دریافتی حداقلی بگیران و افزایش ۴۰ درصدی برای بالاتر از حداقلی بگیران اتفاق افتاد از شهریور ماه مابه‌تفاوت این افزایش را پرداخت می‌کنیم که با معوقات این افزایش‌ها در ماه مبلغی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در اصفهان مستمری پرداخت می‌شود.

۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در استان اصفهان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند

وی با اشاره به اینکه صندوق بیمه تأمین اجتماعی اصفهان در حوزه هزینه‌های کوتاه مدت شامل بستری‌ها و زایمان افراد تحت پوشش، ماهانه ۳۳ میلیارد تومان پرداخت می‌کند، گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در استان اصفهان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که مبلغ ماهیانه آن ۸۳ میلیارد تومان است.‌

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه شمار افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند در سال‌های اخیر بین ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار نفر ثابت مانده و افزایش معناداری در این حوزه نداشتیم، افزود: این در حالی است که سالیان قبل شمار افراد دریافت کننده بیمه بیکاری در استان به ۲۲ هزار نفر در ماه می‌رسید.

حاجی کاظمی با بیان اینکه دولت در یک سال اخیر ۹۰ هزار میلیارد تومان دیون را به بیمه تأمین اجتماعی پرداخت کرد، ادامه داد: مراکز درمانی و داروخانه‌ها گله‌مند بودند که معوقات و بدهی‌ها زیاد شده و سال گذشته اعتبارات برای پرداخت مستمری‌ها کفاف نمی‌داد، اضافه کرد: سال جاری به دیون ما ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اضافه شد که نزدیک به ۱۰ درصد این منبع برای اصفهان است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی ما برای دیون دولت در سال آینده بالای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر این مبلغ دیون را به موقع دریافت کنیم مشکلات برطرف می‌شود اما بخشی از مسئله این است که دیون را به موقع دریافت نمی‌کنیم.

حاجی کاظمی تصریح کرد: اینکه در برخی مطالب گاهی مطرح می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی در حال ورشکستی است، مفهوم درستی نیست و سیاه نمایی بوده و لازم است قوانین اصلاح شود تا این سازمان به وظایف حاکمیتی خود به طور مطلوب عمل کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین در جامعه، ابراز داشت: مشکلی که در سازمان تأمین اجتماعی شاهد هستیم این است که به درستی از ابزارها برای تبیین جایگاه سازمان استفاده نکردیم که در جامعه حتی برخی الفبای این سازمان را نمی‌شناسند و یا اطلاعات کمی از تأمین اجتماعی دارند.