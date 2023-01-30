امشب و فردا اوج فعالیت سامانه بارشی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: سامانه بارشی پس از ورود به کشور بسیاری از استانها را فرا گرفته است و پیش بینی میشود فعالیت آن امشب و فردا به اوج خود برسد.
شدت بارشها به نوبت اولویت، به ترتیب در استانهای کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، شمال و شرق خوزستان، ایلام، کرمانشاه، شمال فارس، همدان، مرکزی، زنجان، البرز و تهران «بیشتر» پیش بینی میشود.
پدیدهها و مخاطرات جوی مورد انتظار از این سامانه شامل «بارش برف یا باران، رخداد مه، کاهش دید، در نواحی با اقلیم گرم رگبار و رعدوبرق برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات و دامنهها پدیده بهمن و کولاک برف» است.
گزارشهای ایستگاههای هواشناسی نشان میدهد که شدت بارش برف امروز در برخی مناطق استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران، لرستان و چهارمحال و بختیاری «سنگین یا نیمه سنگین» بوده است.
شرایط پیش رور ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای برف روبی و بازگشایی مسیرها و انجام اقدامات پیشگیرانه از خسارات احتمالی از جمله نمکپاشی را دو چندان میکند. تاکید میشود تا بهبود شرایط جوی از سفرهای خارج از شهر، فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایرکوچرو در مناطق درگیر اجتناب شود.
شرایط پیش رور ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای برف روبی و بازگشایی مسیرها و انجام اقدامات پیشگیرانه از خسارات احتمالی از جمله نمکپاشی را دو چندان میکند. تاکید میشود تا بهبود شرایط جوی از سفرهای خارج از شهر، فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایرکوچرو در مناطق درگیر اجتناب شود.
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