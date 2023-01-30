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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۵۸

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

امشب و فردا اوج فعالیت سامانه بارشی در کشور

امشب و فردا اوج فعالیت سامانه بارشی در کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرد:امشب و فردا اوج فعالیت سامانه بارشی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: سامانه بارشی پس از ورود به کشور بسیاری از استان‌ها را فرا گرفته است و پیش بینی می‌شود فعالیت آن امشب و فردا به اوج خود برسد.

شدت بارش‌ها به نوبت اولویت، به ترتیب در استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، شمال و شرق خوزستان، ایلام، کرمانشاه، شمال فارس، همدان، مرکزی، زنجان، البرز و تهران «بیشتر» پیش بینی می‌شود.

پدیده‌ها و مخاطرات جوی مورد انتظار از این سامانه شامل «بارش برف یا باران، رخداد مه، کاهش دید، در نواحی با اقلیم گرم رگبار و رعدوبرق برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات و دامنه‌ها پدیده بهمن و کولاک برف» است.

گزارش‌های ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که شدت بارش برف امروز در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران، لرستان و چهارمحال و بختیاری «سنگین یا نیمه سنگین» بوده است.

شرایط پیش رور ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برف روبی و بازگشایی مسیرها و انجام اقدامات پیشگیرانه از خسارات احتمالی از جمله نمک‌پاشی را دو چندان می‌کند. تاکید می‌شود تا بهبود شرایط جوی از سفرهای خارج از شهر، فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایرکوچ‌رو در مناطق درگیر اجتناب شود.

شرایط پیش رور ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برف روبی و بازگشایی مسیرها و انجام اقدامات پیشگیرانه از خسارات احتمالی از جمله نمک‌پاشی را دو چندان می‌کند. تاکید می‌شود تا بهبود شرایط جوی از سفرهای خارج از شهر، فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایرکوچ‌رو در مناطق درگیر اجتناب شود.

کد مطلب 5696338

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      0 0
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      نازشصت اوستا کریم
    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      6 3
      پاسخ
      خدایا هزار بار شکرت نوکرتم ای خدا جان
    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      6 0
      پاسخ
      والا ما چهارمحال بختیاری هستیم ولی بارش برف ندیدیم
      • رضا IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
        0 0
        اینهمه برف اومد شهرکرد فارسان چلگرد و... کجایید مه برف ندیدین
      • ایران من IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
        0 1
        اینجا لردگان از ظهر بشدت برفی
    • نادر IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      7 7
      پاسخ
      اینها که بارش محسوب نمیشه ، بچه بازیه
    • دکتر RO ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      4 1
      پاسخ
      جاده فیروزکوه چطوریه. از تهران به شمال.
    • ساسان IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      7 0
      پاسخ
      گرگان که تا چند سال پیش همش باران بوده الان شده بندر عباس تا این تاریخ چهار روز بارندگی نداشتیم یه نم میزنه تمام،
    • دانشجو IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      0 2
      پاسخ
      باز باران با ترانه با گهرهای فراوان می خورد بر بام خانه
    • خدایار IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      2 1
      پاسخ
      کاش بیشتر از این بباره تا همه جا آباد بشه

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