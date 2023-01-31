افتتاح ۵۰ پروژه محرومیت زدایی و اشتغالزایی توسط سپاه نینوا گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی صبح سه شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: سه هزار و ۱۳۰ برنامه مختلف در شهرها، روستاها و محلات مختلف استان گلستان برای آحاد مردم پیش بینی شده است.

فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود: برنامه‌های پیش بینی شده سپاه نینوا در هفت سرفصل ترسیم شده که این برنامه‌ها به مناسبت چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قالب ۴۴ برنامه محوری اجرایی می‌شود که بهره برداری از ۵۰ پروژه اشتغال زا و محرومیت زا از جمله این پروژه‌ها است.

وی گفت: رویکردهای اصلی برنامه‌های سپاه گلستان بر سه مبنای جهاد تبیین، امیدآفرینی و نشاط افزایی و جهاد خدمت رسانی طراحی شده است و در همه مناطق روستایی و شهری گلستان اجرا خواهد شد.

ملک شاهکویی افزود: پیش بینی ۲۰ هزار بسته معیشتی برای گروه‌های کم برخوردار و محروم و همچنین ۲۰ هزار پرس غذای گرم از جمله برنامه‌های سپاه نینوا گلستان در دهه فجر است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: اجرای رژه موتوری و استقبال نمادین از ورود حضرت امام (ره)، رزمایش سراسری الی بیت المقدس، نواختن زنگ انقلاب و برگزاری جشن انقلاب اسلامی ایران و اردوهای جهادی کلان طرح یاسر بخشی از برنامه‌های سپاه در ایام الله دهه فجر است.