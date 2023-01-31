سرطان سینه و پوست شایع ترین نوع سرطان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شراره نیک سیر اظهار کرد: در مجموع از نظر فراوانی هم اکنون سرطان پستان شایعترین سرطان در استان است و سرطان پوست، معده و روده بزرگ به ترتیب بیشترین میزان ابتلاء را به خود اختصاص دادهاند.
وی با بیان اینکه میزان شیوع سرطان در استان پایینتر از میانگین کشوری بوده اما بروز آن در استان روند افزایشی دارد ادامه داد: شهرستانهای همدان، ملایر و تویسرکان بیشترین آمار ابتلاء به سرطان را به خود اختصاص دادهاند.
کارشناس برنامه سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: بسیاری از سرطانها در صورت تشخیص به موقع و در مراحل ابتدایی قابل پیشگیری و درمان هستند.
نیک سیر بیان کرد: بسیاری از بیماران دیرهنگام و پس از مزمن شدن بیماری به پزشک مراجعه و اقدام به طی فرایند درمان میکنند در حالی که طبق نظر متخصصان سرطان، این بیماری در صورت تشخیص در مراحل اولیه، قابل درمان و کنترل است.
وی از انجام غربالگری سرطان در مراکز بهداشتی و پایگاههای جامع سلامت استان خبر داد و افزود: در این مراکز معاینه بالینی و شرح حال معاینه پستان برای افراد ۳۰ تا ۶۹ سال انجام شده و در صورت وجود هر گونه مشکل به مراکز تخصصی ارجاع داده میشوند.
کارشناس برنامه سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از بانوان خواست نسبت به معاینه دورهای پستان اقدام کنند و گفت: افراد در صورت وجود هر گونه تغییر در پستان هر چه سریعتر برای انجام معاینات بعدی مراجعه کنند.
نیک سیر ادامه داد: غربالگری سرطان «سرویکس» نیز در زنان متأهل بالای ۳۰ سال نیز در این مراکز انجام شده و زنان میتوانند با انجام آزمایش «پاپ اسمیر» در این مراکز از سلامت خود مطمئن شوند.
وی گفت: هم اکنون غربالگری سرطان روده بزرگ در شهرستان فامنین به صورت آزمونه (پایلوت) برای افراد ۵۰ تا ۶۹ سال انجام و در مرکز جامع سلامت امام حسین (ع) شهرستان همدان نیز این غربالگریها از طریق تست فیت انجام میشود.
کارشناس برنامه سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: پزشکان راهکارهای ساده ای بر پایه پیروی از الگوی زندگی سالم و افزایش فعالیتهای بدنی توصیه میکنند که درصد احتمال ابتلاء به این بیماری را به اندازه قابل توجهی کاهش میدهد.
به گفته نیک سیر، پیروی از عادتهای تغذیهای نامناسب، استفاده از غذاهای پرچرب، مصرف زیاد گوشت قرمز، هوای آلوده، مصرف سیگار و قلیان، نگرانی، کم تحرکی، افزایش وزن، استفاده از غذاهای آماده و بی توجهی به ورزش از مهمترین عوامل انواع بیماری سرطان هستند.
وی ادامه داد: تنها با ساعت کمی ورزش، تغذیه سالم، فاصله گرفتن از فشارهای روحی و روانی، دوری از دخانیات، استفاده از سبزی و میوههای تازه، گنجاندن غذاهای فیبردار در رژیم غذایی از راه حل های ساده ای هستند که با به کارگیری آنها میتوان سلامتی بدن را در برابر حمله غدههای سرطانی بیمه کرد.
کارشناس برنامه سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: دوری از آلودگیهای محیطی مانند آلودگی هوا از دیگر راههای پیشگیری از ابتلاء به سرطان است و مصرف زیاد و طولانی مدت غذاهای کنسرو شده، غذاهای دودی، غذاهای دارای مواد نگهدارنده و غذاهای مانده از عوامل زمینه ساز ابتلاء به بیماری سرطان معده به شمار میروند.
گفتنی است، هشتم تا ۱۵ بهمن ماه هفته ملی مبارزه با سرطان نامگذاری شده است.
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