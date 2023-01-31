برپایی اردوی «راهیان پیشرفت» با هدف آشنایی با ظرفیت تولید داخل

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حبیب‌زاده صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیلان با اشاره به برپایی اردوهای آمادگی برای ۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درس اظهار کرد: تلاش و هدف ما این است که نسل جوان به هویت دینی و ملی خود افتخار کنند زیرا این موضوع موجب پیشرفت و توسعه کشور و انقلاب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دشمنی آمریکا با نظام دینی ایران که ظلم ستیزی و استقلال طلبی و معنویت در آن موضوعیت دارد، است، افزود: نظام قدرت در جهان به دلیل منافع خود وجود چنین نظامی را بر نمی تابد و با تمام کشورهایی که به دنبال استقلال طلبی باشند مقابله می‌کند.

وی با اشاره به اینکه علم مؤلفه قدرت کشور در همه حوزه‌ها است، تصریح کرد: اگر قوای فکر افراد تقویت شود و بتوانند اوضاع را تحلیل و مسائل را حل کنند، سطح علمی کشور ارتقا می‌یابد.

حبیب زاده با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش ما نیاز دارد که دانش آموزان را وادار به فکر و تحلیل کند، بیان کرد: آشوب‌های اخیر باعث شد که به کارکرد اصلی بسیج و فعالیت بیشتر افراد دغدغه مند پی ببریم و رسانه‌های داخلی نیز تقویت شدند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان افزود: بسیج دانش آموزی به عنوان یک یار در بدنه آموزش و پرورش است و وظیفه آن کمک به کارآمدی نظام تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به برگزاری رویداد سرمشق با موضوع دفاع مقدس ادامه داد: دهه فجر امسال ۸۰۰ دقیقه برنامه برای این رویداد تولید می‌شود و از فردا پخش زنده این برنامه‌ها از شبکه شاد آغاز می‌شود.

حبیب زاده با بیان اینکه تولید ذائقه رسانه‌ای برای نسل جوان یکی از اهداف این سازمان است گفت: تلاش داریم دانش آموزان در تولید محتوا سهیم باشند و کنش گری کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان با اشاره به اردوهای راهیان پیشرفت بیان کرد: از دهه فجر دانش آموزان را به شهرک‌های صنعتی برای بازدید علمی می بریم تا با چرخه و ظرفیت تولید داخلی آشنا شوند و این امر موجب پویایی اقتصاد کشور نیز می‌شود.