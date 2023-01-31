  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۹

ثبت نام ۱۳۰ نفر در آزمون حفظ ۲۰ جزء مؤسسه مهد قرآن

ثبت نام ۱۳۰ نفر در آزمون حفظ ۲۰ جزء مؤسسه مهد قرآن

محسن خیری جانشین معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن از ثبت نام تعداد ۱۳۰ حافظ قرآن عضو این مؤسسه از سراسر کشور در پنجمین دوره آزمون سراسری حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیری جانشین معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن با اشاره به روند برنامه‌های آموزشی حفظ در شعب و کانون‌های مهد قرآن گفت: آزمون شفاهی حفظ ۲۰ جز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه به صورت سراسری و مجازی و بخش کتبی از جلد ۱ تا ۶ کتاب مفاهیم قرآن در روز چهارشنبه سوم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

حافظانی که در هر دو آزمون شفاهی و کتبی حد نصاب نمره را کسب کنند علاوه بر اعطای گواهینامه قبولی حفظ ۲۰ جز مجاز به شرکت در پانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل همراه با ترجه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» خواهند بود.

حافظان قرآن شرکت کننده عضو دفاتر شعب و کانون‌های مهد قرآن استان‌های اصفهان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قم، قزوین، کرمان، مرکزی و یزد می‌باشند.

کد مطلب 5696875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه