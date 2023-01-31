ثبت نام ۱۳۰ نفر در آزمون حفظ ۲۰ جزء مؤسسه مهد قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیری جانشین معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن با اشاره به روند برنامه‌های آموزشی حفظ در شعب و کانون‌های مهد قرآن گفت: آزمون شفاهی حفظ ۲۰ جز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه به صورت سراسری و مجازی و بخش کتبی از جلد ۱ تا ۶ کتاب مفاهیم قرآن در روز چهارشنبه سوم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

حافظانی که در هر دو آزمون شفاهی و کتبی حد نصاب نمره را کسب کنند علاوه بر اعطای گواهینامه قبولی حفظ ۲۰ جز مجاز به شرکت در پانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل همراه با ترجه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» خواهند بود.

حافظان قرآن شرکت کننده عضو دفاتر شعب و کانون‌های مهد قرآن استان‌های اصفهان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قم، قزوین، کرمان، مرکزی و یزد می‌باشند.