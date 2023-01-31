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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶

تعلل عجیب باشگاه پرسپولیس در فسخ قرارداد بازیکن جنجالی

تعلل عجیب باشگاه پرسپولیس در فسخ قرارداد بازیکن جنجالی

باشگاه پرسپولیس همچنان شکایت رسمی خود مبنی بر نحوه جدایی مهاجم هلندی اش را به فیفا ارائه نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یورگن لوکادیا مهاجم فصل جاری پرسپولیس حدود ۴۰ روز پیش با تصمیم ناگهانی و بدون هیچ دلیل قانونی تصمیم به ترک ایران گرفت تا سرخپوشان پایتخت در ۵ هفته گذشته بدون مهاجم به مصاف تیم‌هایی نظیر استقلال، گل گهر، نساجی مازندران، فولاد و ذوب آهن بروند.

جدایی لوکادیا در حالی اتفاق افتاد که باشگاه پرسپولیس بارها اعلام کرد این بازیکن با فسخ غیرقانونی یک طرفه قراردادش از جمع سرخپوشان جدا شده و بخش حقوقی قصد شکایت از او به فیفا را دارد. با این حال باشگاه با وجود گذشت زمان طولانی از این اتفاق همچنان هیچ اقدام رسمی نکرده است تا به ابهامات پرونده حقوقی این بازیکن بیفزاید.

خروج لوکادیا موجب شد تا باشگاه پرسپولیس بار دیگر با عیسی آل کثیر قرارداد ببندد و لئونادرو پریرا برزیلی را برای یک فصل و نیم به خدمت بگیرد. با این حال هواداران پرسپولیس همچنان منتظرند تا باشگاه اقدام رسمی علیه بازیکنی که نزدیک به ۳۰۰ هزار دلار دریافتی داشته و ناگهان از جمع پرسپولیسی‌ها خارج شده است، انجام دهد.

کد مطلب 5696922

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