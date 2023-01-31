لرستان در صدر اهدای خون بانوان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان لرستانی با مشارکت نزدیک به ۱۰ درصد در اهدای خون طی ده ماه گذشته، ضمن پیشی گرفتن از بانوان سایر استان‌های کشور در امر خداپسندانه اهدای خون، حمایت خود را از بیماران نیازمند به خون به اثبات رساندند.

با گذشت ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۱ میانگین کشوری اهدای خون بانوان نزدیک به ۵ درصد است که همچنان شاخص ناچیزی به شمار می‌رود و انتظار می‌رود بانوان کشورمان بیش از پیش حامی بیماران نیازمند به خون باشند.

مژده نخلستانی مدیرکل دفتر روابط عمومی و جذب اهدا کنندگان خون، گفت: هم اکنون اغلب شاخص‌های اهدای خون در کشورمان نزدیک به کشورهای توسعه یافته است اما متأسفانه شاخص اهدای بانوان با وجود علاقه بانوان به مشارکت اقتصادی و اجتماعی، بهبود نیافته است و امیدواریم بانوان کشورمان از بیماران نیازمند به خون خصوصاً بانوان و کودکان که از دریافت کنندگان مهم خون و فرآورده‌های خونی هستند حمایت بیشتری نشان دهند.

وی ضمن تشکر از بانوان مسئولیت پذیر و سلامت گستر استان لرستان، و تمامی بانوان اهدا کننده خون افزود: بانوان استان کردستان با بیش از ۹ درصد، استان خراسان شمالی با نزدیک به ۸ درصد، استان قزوین با کمی بیش از ۷ درصد و استان خراسان جنوبی با نزدیک به ۷ درصد بیشترین مشارکت را طی ده ماه گذشته در امر اهدای خون داشته اند.

هم اکنون آمار اهدای بانوان پایتخت نشین نزدیک به ۴ درصد و برابر با ۱۲ هزار و ۲۳۰ واحد است و انتظار می‌رود با ترویج فرهنگ اهدای خون در میان بانوان، این مشارکت افزایش یابد.