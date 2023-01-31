کشف کالاهای احتکار شده پزشکی در ساوجبلاغ

سرهنگ بیژن جنتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ساوجبلاغ با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی یک انبار دارای ۲۱ هزار و ۲۹۴ عدد سوزن طب بهداشتی، ۶ هزار و ۴۸۴ عدد ماسک بهداشتی، ۶۰ قوطی حاوی قرص جوشان و ۱۰ دستگاه نوار تست قند خون احتکار شده در داخل دو انبار در این شهرستان شدند.

وی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، متذکر شد: در این خصوص سه نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.