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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

معاون فرماندهی انتظامی البرز خبر داد؛

کشف کالاهای احتکار شده پزشکی در ساوجبلاغ

کشف کالاهای احتکار شده پزشکی در ساوجبلاغ

کرج- معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی البرز از کشف انواع کالای بهداشتی - پزشکی احتکار شده در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.

سرهنگ بیژن جنتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ساوجبلاغ با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی یک انبار دارای ۲۱ هزار و ۲۹۴ عدد سوزن طب بهداشتی، ۶ هزار و ۴۸۴ عدد ماسک بهداشتی، ۶۰ قوطی حاوی قرص جوشان و ۱۰ دستگاه نوار تست قند خون احتکار شده در داخل دو انبار در این شهرستان شدند.

وی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، متذکر شد: در این خصوص سه نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5696987

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