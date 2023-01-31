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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴

فرماندار اندیکا:

رانندگان فقط با زنجیر چرخ از محور اندیکا به شهرکرد تردد کنند

رانندگان فقط با زنجیر چرخ از محور اندیکا به شهرکرد تردد کنند

اندیکا- فرماندار اندیکا با اشاره به وقوع بارش برف سنگین در این شهرستان گفت: با توجه به تداوم برف تردد از جاده اندیکا به شهرکرد بدون زنجیر چرخ ممکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله نوذری پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: بارش سنگین برف در منطقه تاراز از توابع شهرستان اندیکا شروع شده و همچنان ادامه دارد و با توجه به تداوم برف امکان بسته شدن مسیر دور از انتظار نیست.

فرماندار اندیکا با تأکید بر اینکه راهداران به‌طور شبانه‌روزی در حال برف‌روبی هستند، افزود: رانندگانی که قصد عبور از این مسیر را دارند باید ضمن اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی خودروی خود حتماً تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

وی گفت: جاده اندیکا - شهرکرد از جاده‌های میانبر استان خوزستان به چهارمحال و بختیاری است که به دلیل عبور از ارتفاعات در فصل زمستان برف‌گیر است.

کد مطلب 5697154

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