رانندگان فقط با زنجیر چرخ از محور اندیکا به شهرکرد تردد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله نوذری پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: بارش سنگین برف در منطقه تاراز از توابع شهرستان اندیکا شروع شده و همچنان ادامه دارد و با توجه به تداوم برف امکان بسته شدن مسیر دور از انتظار نیست.
فرماندار اندیکا با تأکید بر اینکه راهداران بهطور شبانهروزی در حال برفروبی هستند، افزود: رانندگانی که قصد عبور از این مسیر را دارند باید ضمن اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی خودروی خود حتماً تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.
وی گفت: جاده اندیکا - شهرکرد از جادههای میانبر استان خوزستان به چهارمحال و بختیاری است که به دلیل عبور از ارتفاعات در فصل زمستان برفگیر است.
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