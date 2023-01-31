رانندگان فقط با زنجیر چرخ از محور اندیکا به شهرکرد تردد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله نوذری پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: بارش سنگین برف در منطقه تاراز از توابع شهرستان اندیکا شروع شده و همچنان ادامه دارد و با توجه به تداوم برف امکان بسته شدن مسیر دور از انتظار نیست.

فرماندار اندیکا با تأکید بر اینکه راهداران به‌طور شبانه‌روزی در حال برف‌روبی هستند، افزود: رانندگانی که قصد عبور از این مسیر را دارند باید ضمن اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی خودروی خود حتماً تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

وی گفت: جاده اندیکا - شهرکرد از جاده‌های میانبر استان خوزستان به چهارمحال و بختیاری است که به دلیل عبور از ارتفاعات در فصل زمستان برف‌گیر است.