انقلاب اسلامی رویدادی الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام الیاس نجاری ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر با بیان اینکه از جمله آیات مورد توجه امام خمینی (ره) به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مواجهه با دشواری‌های جنگ و فشار استکبار جهانی و مشکلات داخلی و نارضایتی برخی از طبقات جامعه، آیه شریفه ۱۱۲ سوره هود بود، اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه به رسول اکرم (ص) می‌فرمایند همان‌گونه که فرمان یافته‌ای، استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده‌اند باید استقامت کنند و طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام می‌دهید، می‌بیند.

وی با بیان اینکه در روایتی آمده است عِکرِمَه از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود سوره هود، واقعه، مرسلات و سوره عم یتسائلون مرا پیر کرد، گفت: امام خمینی (ره) در این باره می‌نویسند «شیخ عارف کامل شاه آبادی فرمود با اینکه این آیه شریفه در سوره شوری نیز وارد است، ولی بدون (وَ مَن تابَ مَعَکَ) جهت اینکه، حضرت، سوره هود را به ذکر اختصاص دادند، برای آن است که خدای تعالی، استقامت امت را نیز، از آن بزرگوار خواسته است، و حضرت بیم آن داشت که مأموریت انجام نگیرد، و الا خود آن بزرگوار، استقامت داشت. بلکه آن حضرت مظهر اسم حکیم، عدل است».

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان افزود: با استناد به آیه شریفه و روایت رسول اکرم (ص) حضرت امام معتقدند که استقامت امت، امری سخت و مشکل و مهمی است و تحصیل چنین روحی در جامعه، از مهمترین امور است و در عین حال از سخت‌ترین و مشکلترین کارها است.

وی ادامه داد: حضرت امام (ره) بر این باور بودند که تعلیم‏ خداوند به مسلمین این است که باید در مأموریت‌های خودشان استقامت و پایداری داشته باشند، چرا که ملتی اگر بخواهد شرافت خود و اسلام را حفظ کند، باید علاوه بر جهاد، استقامت در جهاد نیز داشته باشد.

نجاری تصریح کرد: در اینجا معنای استقامت این است که اگر گرفتاری و مشکلاتی پیدا شد از آنها هراس نداشته باشد و در مشکلات سستی نکند و این امر و دستور خداوند متعال است.

وی با اشاره به اهمیت انقلاب اسلامی و با استناد به بیانات امام خمینی (ره) گفت: این نهضت، یک امر الهی است و حفظ آن در رأس امور است؛ امام (ره) انقلاب اسلامی را متاعی ذکر می‌کنند که در دنیا نظیر ندارد و دیگران به این متاع نرسیدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان همچنین به دشمنی‌های استکبار اشاره و عنوان کرد: این نهضت عظیم الهی موجب شده است که قدرت‌های بزرگ در مقابل او دست به توطئه‌ها بزنند و یکی از آنها تحریم و محاصره اقتصادی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امری الهی و قدسی است بنابراین حفظ آن واجب است، افزود: امت اسلامی باید در مقابل دشمن و شیطان بزرگ استقامت داشته باشند و پایداری کنند و طبیعتاً حفظ و نگهداری‏ این آزادی زحمت و هزینه خواهد داشت.

نجاری همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع تواصی به صبر گفت: در قرآن کریم گاهی مخاطب وجوب صبر و استقامت، شخص رسول اکرم (ص) است مانند آیه شریفه: «وَ لِرَبِّکَ فَاصبِر» (مدثر ۷) امّا در آیه شریفه «فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَک»، به همه مردم ارتباط دارد و همه باید در برابر مشکلات استقامت کنند و بایستند بنابراین این استقامت و صبر، یک حرکت جمعی است.

وی با بیان اینکه کشور ما امروز با مشکلات اقتصادی مواجه است و بخشی از آن هم ناشی از تحریم‌ها و فشارهای دشمن است، گفت: همه مردم باید در مقابل این مشکلات صبور باشند و استقامت کنند، چرا که تنها علاج مشکلات فعلی کشور عزیز ما ایران، پایداری و مقاومت در خطّ مستقیم الهی است و خداوند در آیه ۳۰ سوره فصلت وعده داده است که اگر صبر و استقامت بورزید حسن عاقبت نصیب امت اسلامی خواهد شد.