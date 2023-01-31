نرخ باسوادی در البرز بیش از ۹۸ درصد است

عسگر پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوزه سواد آموزی استان در ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برنامههای متنوعی دارد.
وی گفت: طی ۴ دهه گذشته، تحولی شگرف در ارتقا نرخ باسوادی جامعه ایران صورت گرفته است.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش البرز افزایش نرخ باسوادی، کاهش فاصله نرخ باسوادی مردان و زنان و کاهش فاصله نرخ باسوادی شهریها و روستاییان را از مهمترین دستاوردهای نهضت سوادآموزی پس از انقلاب برشمرد.
وی یادآور شد: در راستای سیاستهای فرهنگی سازمان نهضت سوادآموزی برنامههای متنوعی برای دهه مبارک فجر تدارک دیده شده که برگزاری مسابقه انشانویسی با موضوع پرسش مهر ریاست جمهوری و مسابقه کتابخوانی با موضوع طلای سرخ سرزمینم ایران ویژه سوادآموزان دوره انتقال، دیدار با خانواده شهدا و غبار روبی گلزار شهدا از جمله این برنامهها است.
عسگر پور تصریح کرد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای سوادآموزان در مراکز یادگیری محلی، حضور در جلسات شورای پشتیبانی نواحی و شهرستانها، دیدار با ائمه جماعات و فرمانداران شهرستانها از مهمترین برنامههایی است که اجرا میشود.
معاون سوادآموزی البرز در ادامه نرخ باسوادی این استان را بیش از ۹۸ درصد ذکر کرد.
وی افزود: ایجاد دغدغه ریشه کنی بی سوادی در جامعه را باید از طرق مختلف از جمله مردمی کردن سوادآموزی، سوادآموزی مدرسه محور، بهره مندی از ظرفیتهای شورای پشتیبانی سوادآموزی، خیرین سوادیار در آحاد جامعه ایجاد کنیم.
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