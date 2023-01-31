انحراف به چپ پژو پارس جان ۳ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی خمر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین سه دستگاه خودروی وانت تویوتا سوختکش، پژو پارس و سواری پراید سوختکش در محور خاش به سراوان، بلافاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد، خودروی سواری پژو پارس که از مسیر خاش به سراوان در حال طی مسیر بوده با خودروی هم مسیر خود، سواری پراید از عقب برخورد که این برخورد منجر به بر هم خوردن تعادل سواری پراید شده که از مسیر خود منحرف و به صورت رخ به رخ با وانت تویوتا برخورد می‌کند که متأسفانه در اثر این تصادف راننده و سرنشین وانت تویوتا و راننده خودروی پراید جان خود را ازدست می‌دهند.

رئیس پلیس راه شمال استان با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان پلیس راه تجاوز به چپ توسط راننده پژو پارس عامل این تصادف بوده خاطرنشان کرد: رانندگان با سرعت مطمئنه در مسیر حرکت کنند و از شتاب و عجله در رانندگی خودداری کنند.