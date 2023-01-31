سوریه انفجار تروریستی پاکستان را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری سانا، وزارت امور خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دمشق انفجار تروریستی بزدلانه و فاجعه بار دیروز در یک مسجد در شهر پیشاور پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نمازگزار شده است را محکوم می کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه سوریه آمده است: دمشق حمایت خود را از تلاش‌های کشور دوست پاکستان برای مبارزه با تروریسم که خود سوریه از آن طی سال‌های گذشته رنج برده است، اعلام می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سوریه خواهان یکپارچگی تلاش‌های بین المللی برای ریشه کن کردن همه اشکال تروریسم و پاسخگو کردن همه کشورهای حامی مالی و تسلیحاتی تروریسم است.

گفتنی است روز گذشته یک عامل انتحاری خود را در میان نمازگزاران مسجد شهر پیشاور منفجر کرد که در پی آن بخشی از سقف مسجد فرو ریخت.

بنابر اعلام منابع خبری، در این حادثه تروریستی تا کنون ۱۰۳ نفر کشته و ۱۵۷ نفر زخمی شده است.

این حمله تروریستی یک روز پس از آن رخ داد که پلیس پاکستان اعلام کرد شبکه ای از بمب گذاران انتحاری را در این کشور کشف و خنثی کرده است.