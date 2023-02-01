به گزارش خبرنگار مهر، رسانه های پرتغال خبر دادند فران ناوارو مهاجم ۲۴ ساله و اسپانیایی تیم ژیل ویسنته پرتغال با باشگاه پورتو به توافق رسیده است.

روزنامه «رکورد» در این ارتباط اعلام کرد که ناوارو تا پایان فصل در ژیل ویسنته می ماند و در تابستان به تیم پورتو اضافه خواهد شد. در ژیل ویسنته علی علیپور مهاجم ایرانی هم حضور دارد.

توافق پورتو با ژیل ویسنته برای جذب مهاجم اسپانیایی که شب گذشته هم در لیگ پرتغال موفق به گلزنی شد، حدود ۸ میلیون یورو برآورد می شود.

ناوارو با ۱۲ گل در کنار «راموس» از بنفیکا در صدر جدول گلزنان پرتغال قرار دارد و به نظر می رسد پورتو با خرید این بازیکن گلزن و توانمند، یکی از مهاجمان خود را در تابستان ترانسفر کند.

در حال حاضر مهدی طارمی، «اوانیلسون»، «تونی مارتینز» و «دنی لودر» مهاجمان خارجی پورتو هستند و احتمال دارد یکی از این نفرات در پایان فصل «اژدها» را ترک کند.

قرارداد طارمی با باشگاه پورتو در تابستان فصل آینده به پایان می رسد. شایعات زیادی پیرامون این مهاجم که با ۱۰ گل تا اینجا فصل یکی از مدعیان آقای گلی لیگ پرتغال محسوب می شود، برای انتقال به یک باشگاه دیگر طی ماه های اخیر شکل گرفت اما پورتو در نهایت خواهان حفظ ستاره ایرانی خود شد.

نزدیک شدن به زمان پایان قرارداد طارمی از یک سو و مطرح شدن نام او برای باشگاه های بزرگتر از سوی دیگر شاید یکی از دلایلی باشد که پورتو قصد دارد خط حمله خود را با جذب یک مهاجم گلزن دیگر تقویت کند تا در صورت ترانسفر احتمالی طارمی، دچار خلاء نشود.

طارمی علاقه خود را به بازی در لیگ برتر انگلیس پنهان نکرده است و باتوجه به فعالیت دوستان و مدیر برنامه او برای پیدا کردن یک تیم مناسب در لیگ جزیره، بعید نیست با ادامه این روند گلزنی در پورتو او را در فصل آینده با پیراهن یک تیم دیگر ببینیم.

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