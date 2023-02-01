کتاب «دفتر خاطرات یک کرم» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دفتر خاطرات یک کرم» نوشته دورین کرونین با ترجمه سمیرا کمالی به‌تازگی توسط انتشارات کتاب نیستان به چاپ دوم رسیده است.

این کتاب دنیا را از دید یک کرم کوچک بامزه به ما نشان می‌دهد. ابتدا و انتهای کتاب، در واقع یک اسکرپ بوک است که کرم عکس‌ها و اشیای مورد علاقه خود را در آن صفحه‌ها چسبانده؛ مثلاً عکس اولین روز مدرسه رفتنش یا کارنامه‌اش که معلم زیر آن یادداشت گذاشته این بچه مشق‌هایش را می‌خورد. هم‌چنین تفاوت توانایی‌های او با دوستش عنکبوت را می‌بینیم و اینکه کرم و خانواده‌اش برای اینکه در فصل ماهیگیری گرفتار نشوند چه کار می‌کنند و داستان‌های دیگری در جریان است.

خاطرات بچه کرم از ۲۹ اسفند آغاز می‌شود و تا ۱۵ خرداد ادامه دارد. بچه کرم در خاطراتش از زندگی روزانه‌اش، خانواده‌اش، دوستش عنکبوت، مدرسه و درس‌ها و مشق‌هایش، بازی‌هایش، غذاهایی که می‌خورند، شغلی که دوست دارد داشته باشد، شیطنت‌هایش، چیزهایی که به‌خاطر آن‌ها کرم بودن را دوست ندارد و برعکس چیزهایی که به خاطر آن‌ها کرم بودن را دوست دارد و نقش کرم‌ها در طبیعت صحبت می‌کند. در ابتدا و انتهای خاطراتش نیز یک آلبوم دارد که در آن، تصاویری که برایش جالب بوده است، یادگاری‌ها یا حتی کارنامه‌اش را چسبانده است.

متن کتاب «دفتر خاطرات یک کرم» ساده و آسان‌خوان است. تصاویر به خوبی متن را تکمیل کرده‌اند. طنز در لابه‌لای متن و تصاویر تنیده شده است و باعث افزایش جذابیت کتاب شده است. زندگی بچه کرم در عین حال که شبیه زندگی کودکان است، مدرسه می‌رود، مشق می‌نویسد، خانواده دارد، شیطنت می‌کند و غیره، ویژگی‌هایی مخصوص به خود دارد؛ در مدرسه، درس کود و پیچ و تاب خوردن می‌خواند و اگر گلی و کثیف باشد خانواده‌اش قربان صدقه‌اش می‌روند!

دورین کرونین با همان کتاب اولش «تق تق ماااا، گاوهایی که تایپ می کنند» به شهرت جهانی رسید. کتاب «دفتر خاطرات یک کرم» او نیز که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد در فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. موفقیت این کتاب باعث شد کرونین دو جلد بعدی این مجموعه «دفتر خاطرات یک عنکبوت» و «دفتر خاطرات یک مگس» را نیز در سال‌های بعد منتشر کند.

هری بلیس کارتونیست و تصویرگر کتاب‌های کودکان است. او تاکنون صدها کاریکاتور برای نشریات کشیده است و طرح جلد ۱۹ شماره از جله نیویورکر توسط او طراحی شده است. تصویرگری «دفتر خاطرات یک کرم» توسط این‌تصویرگر انجام شده است.

کتاب «دفتر خاطرات یک کرم» برای گروه سنی ۳ تا ۷ سال به نگارش درآمده و طبق اعلام سایت آمازون در فهرست پرفروش‌های نشریه نیویورک تایمز بوده است.