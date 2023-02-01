رگولاتور لهستان آمازون را به گمراه کردن مشتریان متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر مذکور اعلام کرد مشتریان وب سایت آمازون در لهستان در خصوص موجود بودن محصول، زمان تحویل و حقوق مصرف کننده گمراه شده اند. در صورتیکه این اتهام تایید شود، جریمه ای کلان تا ۱۰ درصد درآمد واحد آمازون در اروپا برای این شرکت تعیین می شود.

نمایندگان Amazon.pl تاکنون به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند. طبق بیانیه UOKiK واحد آمازون در اروپا سفارش هایی که از طریق وب سایت Amazon.pl دریافت می کرد تا زمانی که شرکت حمل و نقل واقعی را تأیید کرده بود غیر الزام آور تلقی کرد و اختیار را برای لغو آنها باقی می گذاشت.

استفاده از عباراتی مانند «حالا بخرید» یا « فرایند برای خروج» ممکن است برای مشتریان چنین وانمود کند که آنها مشغول خرید کالایی هستند و تراکنش مالی به محض پرداخت انجام می شود.

رییس UOKiK در این باره می گوید: اگر مشتریان بدانند ثبت سفارش به معنای خرید نیست و موجود بودن محصول و زمان تحویل آن تخمینی است، آنها شاید تمایل نداشته باشند از سرویس های این شرکت استفاده کنند.

طبق بیانیه این دفتر شرایط ضمانت تحویل محصول با قابلیت انتخاب برای بازپرداخت وجه در صورت تاخیر برای مشتریان به راحتی فراهم نیست.

UOKiK اعلام کرد در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی در پی شکایات مشتریان تحقیقی در این باره را آغاز کرد.