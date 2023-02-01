نیمه اول بازی کاملا در اختیار تیم ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رجبی شامگاه چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه بعداز پیروزی تراکتور برابر فولاد افزود: بازی امروز به ۲ بخش تقسیم می‌شود یکی نیمه اول که تیم فولاد بازی مالکانه‌ای را به نمایش گذاشت و تیم میزبان را تحت کنترل داشت و اجازه پیشروی هم نداد.

مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان عنوان کرد: در نیمه اول حتی ۲، ۳ موقعیت گلزنی هم بدست آوردیم که متأسفانه از دست دادیم و دیگر بخش بازی نیمه دوم بود که تیم تراکتور تیم برتر میدان بوده و مستحق پیروزی شد.

رجبی با بیان اینکه داور این دیدار حدود هفده بازی قضاوت انجام نداده بود، اضافه کرد: باید دپارتمان داوری دوری این داور را با بازی‌های ساده و نه بازی نزدیک و سنگین تراکتور و فولاد به میادین مسابقات لیگ برتر می‌آوردند چرا که آقای خورشیدی برای هر برخوردی کارت زرد نشان می‌داد و حتی در نیمه اول تحت تأثیر بازیکنان تراکتور قرار گرفت و کارت نداد.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان ما از ترس دریافت کارت زرد بیشتر استرس داشتند، اذعان کرد: بازیکنان فولاد چون تحت فشار بودند و نمی‌خواستند بیشتر از این تعداد کارت دریافت کنند بازی مد نظرمان که استفاده از تک موقعیت‌ها بود را نتوانستیم پیاده کنیم

رجبی در مورد وقت کشی بازیکنان فولاد اظهار داشت: تمام تعویض‌های تیم ما بدلیل مصدومیت بوده و اعتقادی به وقت کشی ندارم و به مدت ۹ دقیقه وقت اضافه بازی در نیمه دوم اعتراض کردیم چرا که غیر طبیعی بود این مدت حتی در فوتبال کشور بی نظیر بود.

مربی تیم فولاد در خصوص حضور هواداران پر شور تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) را عامل اصلی پیروزی تراکتور عنوان کرده و نوع قضاوت داور را بی تأثیر ندانست.

تیم فولاد با شکست یک بر صفر مقابل تراکتور با ۲۴ امتیاز همچنان در دره هشتم جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جای گرفته است.