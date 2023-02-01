به گزارش خبرنگار مهر، حسین جنتی عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در دهه فجر امسال ۱۱۲ طرح روستایی در خوزستان افتتاح می‌شود که این طرح‌ها شامل بهسازی و آسفالت معابر روستایی است که از محل اعتبارات ملی، استانی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران اجرایی شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان گفت: در سال ۱۴۰۲ طرح‌های هادی ۴۰۰ روستای دیگر نیز مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در بیش از یک هزار و ۱۰۰ روستای خوزستان طرح «هادی» اجرا یا بازنگری طرح «هادی» در آنها انجام شده است، عنوان کرد: اجرای طرح‌های هادی در استان ادامه خواهد داشت.

جنتی عنوان کرد: در شهرستان اندیکا که سال گذشته زلزله ۵.۷ ریشتری را تجربه کرد، ۱۸ روستا از طرح هادی و ۴۳ روستا از مزایای بازنگری طرح هادی برخوردار شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان اضافه کرد: در همین مدت بهسازی و آسفالت جاده روستای سرشط که در سفر آبان ماه رئیس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته بود، مورد بهره برداری قرار گرفت.

جنتی در خصوص توجه به گردشگری روستاها عنوان کرد: در سال گذشته و سال جاری نیز بهسازی معابر هفت روستای هدف گردشگری انجام شده که باعث رونق اقتصاد روستایی شده است.

وی گفت: اجرای طرح‌های هادی روستایی زمینه توسعه و آبادانی روستاها، مهاجرت معکوس شهرنشینان به روستاها، جلوگیری از حاشیه نشینی شهرها، توجه به بهداشت روستایی و رونق اقتصاد روستا را به دنبال خواهد داشت.