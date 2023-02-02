به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی همسو با سیاست جانبداری از جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت فلسطین، به اخراج «ایلهان عمر» نماینده مسلمان حزب دموکرات از عضویت در کمیته روابط خارجی این مجلس به بهانه انتقاد از اسرائیل رأی داد.

بر اساس این گزارش، مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۸ رأی موافق در مقابل ۲۱۱ رأی مخالف، اخراج ایلهان عمر از کمیته روابط خارجی این مجلس را تصویب کرد.

ایلهان عمر در سخنرانی قبل از رأی گیری تأکید کرد: جمهوری خواهان با مردم رنگین پوست مناطق خاصی از جهان و مسلمانان به عنوان متهم برخورد می‌کنند.

وی در ادامه افزود: برای سکوت به کنگره نیامده ام و حتی اگر در این کمیته نباشم، به موضع گیری در حمایت از عدالت خواهان جهان ادامه خواهم داد.

کاخ سفید در واکنش به این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد: ایلهان عمر از احترام زیادی در کنگره برخوردار بود.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: اخراج ایلهان عمر از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به منزله نیرنگ سیاسی و اهانت به ملت آمریکا است.

این خبر در حالی است که «کوین مک کارتی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در گفتگو با سی ان ان تأکید کرد که آرای لازم را برای برکناری ایلهان عمر از کمیته روابط خارجی در اختیار دارد.

گفتنی است که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا قبلاً گفته بودند که ایلهان عمر با توجه به اظهارات جنجال برانگیز گذشته در مورد اسرائیل که در برخی موارد توسط اعضای هر دو حزب به عنوان یهودی ستیزی مورد انتقاد قرار گرفته است، نباید در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حضور داشته باشد.