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۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۰۵

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان خبرداد؛

امدادرسانی هلال احمر به ۴۰۸ مسافر گرفتار در کولاک جاده های زنجان

امدادرسانی هلال احمر به ۴۰۸ مسافر گرفتار در کولاک جاده های زنجان

زنجان-مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تیم های عملیاتی هلال احمر این استان در شبانه روز گذشته به ۴۰۸ مسافر گرفتار در برف و کولاک شدید امدادرسانی کردند. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم موسوی صبح جمعه در جمع خبرنگاران، گفت: پایگاه‌های ثابت و موقت هلال احمر در محورهای پرتردد و حادثه خیز استان در آماده باش کامل برای امدادرسانی هستند.

وی تاکید کرد: شبانه روز گدشته بیش از ۱۵۰ خودرو در جاده‌های ارتباطی شهرستان‌های زنجان، ابهر، طارم، ایجرود، دندی، ماهنشان و خدابنده گرفتار در برف و کولاک شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بلافاصله ۱۲ تیم عملیاتی امداد و نجات هلال احمر با ۳۶ نجاتگر و امدادگر در شهرستان‌های بیان شده به کمک خودورها و مسافران گرفتار در برف و کولاک شتافتند که توانستند اقدام به رهاسازی و جابجایی این خودورها به نقاط امن کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: ۳۷ نفر از مسافران گرفتار در برف و کولاک در پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و مساجد شهرستان‌های طارم و ایجرود اسکان داده شدند.

وی اظهارداشت: ۱۱ بسته خرما و بیسکویت برای مسافران گرفتار در برف و کولاک توزیع شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در طرح زمستانی ۱۶ پایگاه ثابت و موقت جمعیت هلال احمر استان زنجان به صورت شبانه روزی برای ارائه خدمات امدادی به مسافران و رانندگان عبوری از جاده‌های استان فعال است.

موسوی یادآوری کرد: برای ارائه خدمات مطلوب علاوه بر این پایگاه‌ها، هشت پایگاه پشتیبان نیز در شهرستان‌های خرم دره، ابهر، خدابنده، زنجان، ماهنشان، ایجرود، طارم و مرکز استان زنجان فعال است.

وی خاطرنشان کرد: همه پایگاه‌های ثابت و موقت هلال احمر استان به اقلام زیستی و غذایی برای در راه ماندگان و اسکان اضطراری موقت تجهیز شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث با شماره ۱۱۲ برای دریافت خدمات امداد و نجات در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند تماس برقرار کنند.

کد مطلب 5699634

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