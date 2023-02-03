امدادرسانی هلال احمر به ۴۰۸ مسافر گرفتار در کولاک جاده های زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم موسوی صبح جمعه در جمع خبرنگاران، گفت: پایگاه‌های ثابت و موقت هلال احمر در محورهای پرتردد و حادثه خیز استان در آماده باش کامل برای امدادرسانی هستند.

وی تاکید کرد: شبانه روز گدشته بیش از ۱۵۰ خودرو در جاده‌های ارتباطی شهرستان‌های زنجان، ابهر، طارم، ایجرود، دندی، ماهنشان و خدابنده گرفتار در برف و کولاک شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بلافاصله ۱۲ تیم عملیاتی امداد و نجات هلال احمر با ۳۶ نجاتگر و امدادگر در شهرستان‌های بیان شده به کمک خودورها و مسافران گرفتار در برف و کولاک شتافتند که توانستند اقدام به رهاسازی و جابجایی این خودورها به نقاط امن کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: ۳۷ نفر از مسافران گرفتار در برف و کولاک در پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و مساجد شهرستان‌های طارم و ایجرود اسکان داده شدند.

وی اظهارداشت: ۱۱ بسته خرما و بیسکویت برای مسافران گرفتار در برف و کولاک توزیع شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در طرح زمستانی ۱۶ پایگاه ثابت و موقت جمعیت هلال احمر استان زنجان به صورت شبانه روزی برای ارائه خدمات امدادی به مسافران و رانندگان عبوری از جاده‌های استان فعال است.

موسوی یادآوری کرد: برای ارائه خدمات مطلوب علاوه بر این پایگاه‌ها، هشت پایگاه پشتیبان نیز در شهرستان‌های خرم دره، ابهر، خدابنده، زنجان، ماهنشان، ایجرود، طارم و مرکز استان زنجان فعال است.

وی خاطرنشان کرد: همه پایگاه‌های ثابت و موقت هلال احمر استان به اقلام زیستی و غذایی برای در راه ماندگان و اسکان اضطراری موقت تجهیز شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث با شماره ۱۱۲ برای دریافت خدمات امداد و نجات در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند تماس برقرار کنند.