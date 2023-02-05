دپوی دارو در خوی/ خطر آنفلوانزا و کرونا جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، صبح یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما، به وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی در خوی اشاره کرد و افزود: مشکلی به لحاظ تأمین امکانات بهداشتی و درمانی در منطقه وجود ندارد، به طوری که دارو به اندازه کافی دپو شده است.

وی ادامه داد: یک بیمارستان صحرایی جدید نیز به منطقه اعزام شده که در صورت نیاز، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

میعادفر به موارد مسمومیت با منوکسیدکربن در چادرها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۶۵ مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن داشته ایم.

رئیس سازمان اورژانس کشور، نظارت بر توزیع غذای گرم و آب شرب زلزله زدگان را یکی دیگر از اقدامات بهداشتی در منطقه عنوان کرد و افزود: با توجه به سرمای هوا، خیلی نگران زنجیره حفظ مواد غذایی نیستیم، اما رعایت بهداشت در توزیع غذای گرم و آب آشامیدنی هموطنان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به صورت جدی نظارت می‌شود.

وی، یکی از نگرانی بهداشتی در منطقه را خطر ابتلاء به آنفلوانزا و کرونا عنوان کرد و گفت: اگر هموطنان با علائم سرماخوردگی مواجه شدند، حتماً به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

میعادفر ادامه داد: استفاده از ماسک در چادرهایی که فرد سرماخورده حضور دارد، لازم و ضروری است.