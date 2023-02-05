افتتاح ۱۰۳ طرح عمرانی در میامی/ ۸۲۰ میلیارد ریال هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری صبح یکشنبه در جمع مردم نردین به مناسبت جشن سالروز انقلاب اسلامی به میزبانی سالن ورزشی این روستا، ضمن بیان اینکه انقلاب ما یک انقلاب مردمی بود که با هدایت امام راحل (ره) به پیروزی رسید، ابراز کرد: در بدو ایجاد انقلاب اسلامی و با مشارکت مردم نهادهایی تشکیل شد که مهمترین آن بسیج است.

فرماندار میامی با بیان اینکه بعد از ۴۴ سال یکی از مقتدرترین کشورها در دنیا، ایران اسلامی است، گفت: این اقتدار ناشی از حضور مردم و رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلابی است.

آشوری همچنین ضمن بیان اینکه حضور نسل جوان و استفاده از این ظرفیت در راستای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی همواره مؤثر بوده است، تاکید کرد: فرمانداری میامی برای گفتگو و نشست با نخبگان و جوانان روستاهای شهرستان برنامه‌ریزی ویژه‌ای کرده است.

وی تاکید کرد: به صورت ماهانه مقرر است که نشست‌هایی در روستاها با هدف رفع مشکلات مردم روستا برگزار شود و از مردم و جوانان خواسته‌ایم در این جلسات مشارکت داشته باشند.

فرماندار میامی با بیان اینکه ۱۰۳ طرح عمرانی در این شهرستان افتتاح شده است، گفت: ۸۲۰ میلیارد ریال برای این طرح‌ها هزینه شده و در این طرح‌ها تلاش کردیم تا مشکلات مردم به خصوص در زمینه زیرساخت‌هایی مانند آب، راه و برق رسانی و… دیده شود.