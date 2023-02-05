  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

فرماندار میامی:

افتتاح ۱۰۳ طرح عمرانی در میامی/ ۸۲۰ میلیارد ریال هزینه شد

افتتاح ۱۰۳ طرح عمرانی در میامی/ ۸۲۰ میلیارد ریال هزینه شد

میامی- فرماندار میامی با بیان اینکه افتتاح ۱۰۳ طرح عمرانی در زمره برنامه های دهه فجر شهرستان محسوب می شود، گفت: برای اجرای این طرح ها ۸۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری صبح یکشنبه در جمع مردم نردین به مناسبت جشن سالروز انقلاب اسلامی به میزبانی سالن ورزشی این روستا، ضمن بیان اینکه انقلاب ما یک انقلاب مردمی بود که با هدایت امام راحل (ره) به پیروزی رسید، ابراز کرد: در بدو ایجاد انقلاب اسلامی و با مشارکت مردم نهادهایی تشکیل شد که مهمترین آن بسیج است.

فرماندار میامی با بیان اینکه بعد از ۴۴ سال یکی از مقتدرترین کشورها در دنیا، ایران اسلامی است، گفت: این اقتدار ناشی از حضور مردم و رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلابی است.

آشوری همچنین ضمن بیان اینکه حضور نسل جوان و استفاده از این ظرفیت در راستای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی همواره مؤثر بوده است، تاکید کرد: فرمانداری میامی برای گفتگو و نشست با نخبگان و جوانان روستاهای شهرستان برنامه‌ریزی ویژه‌ای کرده است.

وی تاکید کرد: به صورت ماهانه مقرر است که نشست‌هایی در روستاها با هدف رفع مشکلات مردم روستا برگزار شود و از مردم و جوانان خواسته‌ایم در این جلسات مشارکت داشته باشند.

فرماندار میامی با بیان اینکه ۱۰۳ طرح عمرانی در این شهرستان افتتاح شده است، گفت: ۸۲۰ میلیارد ریال برای این طرح‌ها هزینه شده و در این طرح‌ها تلاش کردیم تا مشکلات مردم به خصوص در زمینه زیرساخت‌هایی مانند آب، راه و برق رسانی و… دیده شود.

کد مطلب 5700684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها