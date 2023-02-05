به گزارش خبرنگار مهر، لایحه تعیین بهای خدمات صدور و تمدید پروانه بهره برداری شرکت‌های حمل و نقل بار در شهر تهران در دستور کار یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت.

در ابتدای بررسی این لایحه علیمردانی مدیرعامل سازمان پایانه‌ها گفت: حدود ۱۰۴ شرکت باربری در تهران وجود دارد و ما به ازای هر حمل و نقلی ما انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهرم اجرایی شهرداری تهران برای اخذ عوارض گفت: بحث اعمال قانون، ورود به طرح ترافیک و سهمیه سوخت ما به ازای پیمایش به شرکت‌ها داده می‌شود و با این سه اهرم بهای خدمات قابل اخذ است.

در ادامه جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی شرکت‌های حمل بار درون شهری به شهرداری‌ها واگذار شده است گفت: بر همین اساس باید پروانه فعالیت برای شرکت، خودرو و راننده صادر شود.

وی ادامه داد: صدور پروانه برای سال اول ۵ میلیون تومان و برای سال‌های آینده ۲ میلیون تومان است همچنین خودروهایی که قرار است در سامانه ثبت شوند برای اولین بار ۹۰ هزار تومان و برای تمدید ۷۰ هزار تومان دریافت می‌شود که این شامل پروانه برای راننده و خودرو است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: همچنین به ازای هر جلسه آموزشی ۸۰ هزار تومان دریافت خواهد شد البته هنوز رتبه بندی شرکت‌ها صورت نگرفته است و این کار برای سال دوم باید انجام شود.

تشکری هاشمی با اشاره به به نحوه مشخص کردن مبلغ تعیین شده گفت: برای آنکه به صاحبان کسب و کار ضرر وارد نشود و مطابق با هزینه‌ها باشد مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین شده است.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر گفت: این جز موارد جدیدی است که قرار بوده وارد شهرداری شود اما نیامده است و مطابق با بخشنامه شهرداری تهران برای اولین بار تعیین شده است.

در ادامه حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران گفت: به گونه‌ای صحبت می‌کنیم که گویی شهر وجود نداشته و می‌خواهیم برای آن قانون بگذاریم شرکت‌های حمل بار در تهران وجود دارد و باید گفته شود شرکت‌های حمل باری که سال‌ها تلاش کردیم آنها را به خارج از شهر منتقل کنیم را با شدت بیشتر به شهر بی افزاییم.

وی ادامه داد: این ۲ میلیون تومان فقط آثار مخرب و سو برای مردم دارد و اگر مردم تهران بخواهند خریدی انجام دهند باید هزینه باربری بیشتری بپردازند زیرا شرکت‌های حمل بار می‌گویند که درحال پرداخت عوارض به شهرداری تهران هستیم.

در ادامه این لایحه با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.