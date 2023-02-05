رهن ۲۰۰ میلیون تومانی در ستارخان+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محله ستارخان حداکثر باید به میزان ۱۷ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود: