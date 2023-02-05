رهن ۲۰۰ میلیون تومانی در ستارخان+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محله ستارخان حداکثر باید به میزان ۱۷ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|شهرآرا
|۱۰۰
|۸ الی ۱۷ میلیون
|۴۰۰ الی ۱ میلیارد
|ستارخان
|۱۰۰
|۵ الی ۱۵ میلیون
|۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۵۰ هزار
|مرزداران
|۹۰
|۳ الی ۱۴ میلیون
|۴۰۰ الی ۱ میلیارد
|صادقیه
|۹۰
|۸ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۵ میلیون
|۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰
|توحید
|۱۰۰
|۶ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون
|۲۰۰ الی ۱ میلیارد
|دریان نو
|۱۰۰
|۶ الی ۱۳ میلیون
|۲۰۰ الی ۱ میلیارد
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