  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۴۹

بازار اجاره بها؛

رهن ۲۰۰ میلیون تومانی در ستارخان+ جدول

رهن ۲۰۰ میلیون تومانی در ستارخان+ جدول

اجاره یک واحد آپارتمان ۹۰ الی ۱۰۰ متری درمحله ستارخان حدود ۳ میلیون تومان الی ۱۷ میلیون تومان در ماه است.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محله ستارخان حداکثر باید به میزان ۱۷ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
شهرآرا ۱۰۰ ۸ الی ۱۷ میلیون ۴۰۰ الی ۱ میلیارد
ستارخان ۱۰۰ ۵ الی ۱۵ میلیون ۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۵۰ هزار
مرزداران ۹۰ ۳ الی ۱۴ میلیون ۴۰۰ الی ۱ میلیارد
صادقیه ۹۰ ۸ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۵ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰
توحید ۱۰۰ ۶ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون ۲۰۰ الی ۱ میلیارد
دریان نو ۱۰۰ ۶ الی ۱۳ میلیون ۲۰۰ الی ۱ میلیارد

کد مطلب 5700785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها