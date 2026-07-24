علم الهدی: نقد مسئولین همراه با گفتگو و نه شعار دادن علیه آنان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز مقارن با سالروز آغاز نماز جمعه در پنجم مردادماه سال ۱۳۵۸ است که نخستین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب به امامت آیتالله طالقانی در تهران برگزار شد.
امام جمعه مشهد افزود: هرساله در این روز معمولاً بایستی در مورد اهمیت نماز جمعه صحبت شود اما با توجه به موقعیت امروز کشور ما تنها به یک اشاره اکتفا میکنیم؛ نماز جمعه مشهد مقدس پرسابقه ترین نماز جمعه در کشور است که از سال ۱۳۳۵ توسط آیتالله ابوالحسن تبریزی در حرم برگزار میشد، بعد از رحلت ایشان آیتالله عبادی آمدند. از سال ۱۳۸۴ نیز که آیتالله عبادی از دنیا رفتند بنده بر حسب حکم مقام معظم رهبری شهید، مسئولیت امام جمعه مشهد مقدس را برعهده گرفتم.
وی گفت: انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به همه شما مردمی که در این فریضه الهی کمک میکنید، بهخصوص انتظامات محترم که روز تعطیل خود را وقف این فریضه الهی کردند، جزای خیر عنایت بفرماید.
علم الهدی با بیان اینکه مسأله جنگ به عنوان محوریترین موضوع کشور مطرح است، تاکید کرد: ما دو نکته در جنگ داریم که خداوند متعال در قرآن کریم به آن پاسخ میدهد؛ نخست اینکه هدف دشمن از این جنگ چیست و تا چه زمانی میخواهد این جنگ و تهاجم را رها کند. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید «اینها با شما میجنگند تا زمانیکه شما را از دین برگردانند»؛ بنابراین دشمنی آمریکا با ما بر سر مسأله هستهای، فناوری موشکی و نفت نیست، این موارد بهانه است، البته در این بین قصد دارند به اهداف کوتاه مدت مادی خود نیز برسند اما هدف اصلی آنها با جنگ نظامی، جنگ نرم و فتنههای فوقالعاده این است که ما از دین اسلام و نظام اسلامی دست برداریم. پس تا آن روز جنگ ادامه دارد.
امام جمعه مشهد نکته دوم را وظیفه ما در مقابل دشمن دانست و گفت: در این مورد نیز خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید «کسانی که بگویند پروردگار ما خداست، خدا پشتیبان، صاحب و مالک ماست و بعد مقاومت کنند، ملائکه به آنها خواهند گفت که نترسید، اندوهگین نباشید که پیروزی قطعی با شماست».
آمریکا با تمام توانمندیهای خود، خدا ندارد و ما داریم
وی در ادامه افزود: متاسفانه یکی از نمایندگان در رسانه رسمی میگوید بودجه جنگ و نظامی آمریکا هزار میلیارد است و ما توان مقابله نداریم؛ اگر ما واقعا باور داریم که خداوند سرپرست و پشتیبان ماست، دیگر چه اهمیتی دارد که دشمن چه میزان بودجه نظامی داشته باشد، در حالی که تا به امروز نیز امدادهای الهی بسیاری به کمک ما آمده است.
علم الهدی با اشاره به درصد بالای اصابت موشکهای ما به پایگاه های دشمن، خاطرنشان کرد: یکی از رسانههای آمریکایی اعلام کرده که از ابتدای جنگ چندین نفر از نظامیان آمریکایی کشته شده است. روبیو نیز اخیراً گفته که ضربات ایران برای ما ضربات کوبنده و ویران کنندهای بوده است.
امام جمعه مشهد گفت: برادران و خواهران، درست است که موشک را رزمندگان ما زدند اما چه کسی مانع رهگیری آنها توسط پدافند دشمن شد، آیا جز خداوند متعال بود؟، دشمن هربار میگوید ایران درخواست آتشبس داده است اما اکنون اعتراف کردند که خودشان درخواست آتشبس دادند و ایران قبول نکرده است. رزمندگان ما در بحرین، سوریه و اردن به سوله تجهیزات دشمن حمله کردند و موشکها به موقع و در زمانی که آمریکاییها در حال پیاده کردن نیرو بودند، اصابت کرده است. در این شرایط آمریکا آتشبس را مطرح کرده تا بتواند مجدد نیروهای خود را مستقر و تجهیز کند، آیا پذیرش این آتشبس درست است؟.
وی تاکید کرد: تا این موقعیت خداوند پشتیبان ما بوده است، بله، درست است، آمریکا تجهیزات، امکانات و بودجه دارد اما خدا ندارد ولی ما خدا داریم و خدا بر همه این موارد پیروز است؛ بنابراین وظیفه ما مقاومت است، همانطور که رزمندگان ما درست مقاومت کردند و خداوند متعال به آنها کمک کرده است.
علم الهدی با بیان اینکه باید جنگ به طور کامل تمام شود و نه با آتشبس دوباره از سر گرفته شود، عنوان کرد: آمریکا تفاهمنامه را امضا کرد و بعد خودش زیر آن زد، هر روزی بنا شد که عدهای در دنیا آمریکا را تضمین کنند که دیگر به ما حمله نکند، آن روز آتشبس است، در غیر این صورت چرا ما باید قبول کنیم. عزیزان ما در دیپلماسی نیز بایستی با مقاومت در مقابل دشمن بایستند و مبارزه کنند.
اطاعت از فرمان رهبری، وظیفه شرعی ماست
امام جمعه مشهد مقدس ابراز کرد: برادران و خواهران وظیفه شرعی ماست که به فرمان مقام معظم رهبری عمل کنیم، مقاومت در انسجام و وحدت وظیفه ماست، بعضیها میگویند اشکالاتی است، بله نقد کردن حق شماست اما در گفتگو و صحبت نه در شعار دادن علیه مسئولین، این کار درست نیست، رهبری فرمودند که نسبت به مسئولین بدبین نباشید، جایز نیست دیگر ما در صدد درگیری بربیایم، یکی از ابعاد مقاومت اطاعت از فرمایشات رهبری است.
وی با بیان اینکه با اختلاف نباید دشمن را خشنود کنیم، تاکید کرد: دشمن امروز میگوید جمعیت ایران دو دسته هستند، کت و شلواریها که میخواهند با ما بسازند و یک عده رزمنده، روحانیون و ... هستند که میخواهند با ما بجنگند؛ نخیر مسئولین با ما هستند و ما از یکدیگر جدا نیستیم، بنابراین باید انسجام و وحدت خود را حفظ کنیم.
علمالهدی به مسئله حجاب اشاره کرد و افزود: البته وحدت و انسجام نباید مانع این شود که ما در مقابل برخی از منکرات کوتاه بیایم؛ منکرات شرعیه در موقعیت خودش منکر هست، در مقابله با منکرات بایستی مسأله برهنگی و بی بندباری جمع شود، این قابل تحمل برای متدینین مقاوم ما نیست؛ ما در مقام مقاومت از همه چیز خود هزینه میدهیم اما از دین خود هزینه نمیدهیم؛ اینطور نیست که ما به عنوان وحدت از بعضی منکرات شرعیه صرف نظر کنیم، درست است که اختلاف صحیح نیست اما اگر کسی حدود اسلام را شکست، در حقیقت به طرف دشمن رفته است و ما نمیخواهیم با دشمن متحد باشیم بلکه میخواهیم با دوستان خود متحد باشیم؛ لذا این وحدت و انسجام ما نیز مقاومت میخواهد و در این زمینه نیز باید مقاومت کنیم، در غیر این صورت شکست خواهیم خورد.
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