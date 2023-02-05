حرکت صعودی کرونا در اردبیل

علی محمدیان اردی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روند شیوع بیماری کرونا در استان با شیب بسیار کم در حال افزایش است، اظهار کرد: بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستانهای خلخال و بیلهسوار در وضعیت زرد قرار دارند.
وی با بیان اینکه هم اکنون شهرستانهای اردبیل، پارس آباد، مشگینشهر، کوثر، گرمی، سرعین، اصلاندوز، نمین و نیر در وضعیت آبی قرار دارندف گفت: کلیه مراکز خدمات جامع سلامت، خانههای بهداشت و پایگاههای سلامت در سطح استان آماده تزریق واکسن کووید به مراجعین باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل تصریح کرد: لازم است به صورت جدی دستور العملهای بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اماکن تجمعی و سیستم حمل و نقل عمومی رعایت شود.
محمدیان اردی خاطرنشان کرد: لذا از کلیه افراد بالای ۱۸ سال دارای بیماری زمینهای که از آخرین تزریق واکسیناسیون کووید آنها بیش از شش ماه گذشته است، دعوت میشود برای تزریق واکسن دوز یادآور به نزدیکترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند.
وی بیان کرد: سویه جدید با علائم خاص تنفسی از قابلیت شیوع بیشتری برخوردار است و ما انتظار داریم هموطنان از حضور در مراکز پرتجمع پرهیز کرده و شرایط مطلوب را برای شیوع و گسترش این بیماری فراهم نکنند.
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