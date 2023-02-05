حجم تولید پرمنگنات در استان زنجان ۲ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید گلشنی منفرد عصر یکشنبه در آئین افتتاح طرح توسعه یک واحد تولید پرمنگنات با بیان اینکه همزمان با پنجمین روز از ایام دهه فجر، طرح توسعه یک واحد تولید پرمنگنات به عنوان تنها واحد تولید پرمنگنات خاورمیانه در استان زنجان راه اندازی می شود، گفت: با راه اندازی فاز سوم این واحد، حجم تولیدات پرمنگنات در استان از ۵۵۰۰ تن به ۱۰ هزار تن افزایش می یابد.

وی افزود: نیاز کشور به پرمنگنات بالغ بر ۷ هزار تن است که با افزایش حجم تولید، این واحد تولیدی علاوه بر تامین نیاز کشور مازاد تولیدات خود را به سایر کشورها صادر خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: سرمایه گذاری صورت گرفته برای فاز سوم این واحد بالغ بر ۷ هزار میلیارد ریال است.

گلشنی فرد افزود: با راه اندازی طرح توسعه این واحد زمینه اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر در استان فراهم می شود.