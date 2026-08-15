به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مراد زاده اظهار کرد: چهار صیاد ساکن محله رودباری بندرلنگه که سه روز پیش از اسکله گشه راهی دریا شده بودند، تاکنون به ساحل بازنگشتهاند.
وی افزود: با گذشت سه روز خانوادههای این صیادان همچنان چشمانتظار بازگشت عزیزان خود هستند و نگرانیها درباره سرنوشت آنان افزایش یافته است.
مرادزاده بیان کرد: احتمال اتمام سوخت، ایجاد نقص فنی و یا شرایط نامساعد دریا برای صیادان وجود دارد، اما تاکنون اطلاعات دقیقی از وضعیت آنها در دست نیست.
فرماندار لنگه از همه صیادان و شناورهایی که در این محدوده دریایی رفت و آمد دارند خواست در صورت مشاهده قایق، سرنشینان آن و یا هرگونه نشانهای از آنها، موضوع را هرچه سریعتر به خانوادهها یا مراجع مربوط اطلاع دهند.
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