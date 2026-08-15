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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

سه روز بی‌خبری از چهار صیاد بندرلنگه‌ای

سه روز بی‌خبری از چهار صیاد بندرلنگه‌ای

بندرعباس- فرماندار لنگه گفت: چهار صیاد ساکن محله رودباری بندرلنگه که سه روز پیش از اسکله گشه راهی دریا شده بودند، تاکنون به ساحل بازنگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مراد زاده اظهار کرد: چهار صیاد ساکن محله رودباری بندرلنگه که سه روز پیش از اسکله گشه راهی دریا شده بودند، تاکنون به ساحل بازنگشته‌اند.

وی افزود: با گذشت سه روز خانواده‌های این صیادان همچنان چشم‌انتظار بازگشت عزیزان خود هستند و نگرانی‌ها درباره سرنوشت آنان افزایش یافته است.

مرادزاده بیان کرد: احتمال اتمام سوخت، ایجاد نقص فنی و یا شرایط نامساعد دریا برای صیادان وجود دارد، اما تاکنون اطلاعات دقیقی از وضعیت آنها در دست نیست.

فرماندار لنگه از همه صیادان و شناورهایی که در این محدوده دریایی رفت و آمد دارند خواست در صورت مشاهده قایق، سرنشینان آن و یا هرگونه نشانه‌ای از آنها، موضوع را هرچه سریعتر به خانواده‌ها یا مراجع مربوط اطلاع دهند.

کد مطلب 6916948

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    نظرات

    • محمود اریس17 IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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      چرا با هوابرد یا وسیله مشابه جستجو وتحصیل نمی‌کنند تا قبل هر رویداد خدای نکرده ناخوشایند نجات پیدا کنند وبه آغوش خانواده بر گردند با توجه به وقوع حوادث مشابه مسئولین مربوطه باید بفکر تشکیل یک ستاد با تجهیزات بروز چنین حوادثی باشند که در چنین مواردی سلیقه‌ای عمل نشود

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