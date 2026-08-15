به گزارش خبرنگار مهر، طرلان ابراهیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه رسانه و خبرنگاران در جامعه اظهار کرد: خبرنگاری یک رسالت انسانی و اجتماعی است و خبرنگاران در مسیر اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و پیگیری مطالبات مردم نقش مهمی بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه مطبوعات و رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی محسوب می‌شوند، افزود: اگر این رکن به‌درستی به وظایف خود عمل کند، می‌تواند بر ساختار قدرت نظارت داشته باشد و در کنار مهار قدرت، به‌عنوان پلی میان مردم و مسئولان ایفای نقش کند.

مدیر آموزش و پرورش مشگین‌شهر ادامه داد: مهم‌ترین مجموعه‌ای که این رسالت را بر عهده گرفته، جامعه خبرنگاری است و در عصر حاضر با افزایش سرعت گردش اطلاعات و انتشار اخبار، مسئولیت خبرنگاران نیز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت حرکت رسانه در مسیر حقیقت‌جویی بیان کرد: خبرنگار باید به دنبال حقیقت باشد و یکی از مهم‌ترین وظایف او تشخیص سره از ناسره، ارائه اطلاعات دقیق و انجام نقد منصفانه در چارچوب اخلاق حرفه‌ای است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش مشگین‌شهر از نهایی شدن ساخت خانه معلم در این شهرستان خبر داد و گفت: مقدمات اجرای این پروژه انجام شده و مراسم کلنگ‌زنی خانه معلم مشگین‌شهر یکم شهریورماه برگزار خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش مشگین‌شهر همچنین به روند اجرای پروژه‌های آموزشی شهرستان اشاره کرد و افزود: پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه شهید ولی‌زاده وارد مرحله پی‌ریزی شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

ابراهیمی تصریح کرد: پروژه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در محدوده مسکن ملی مشگین‌شهر نیز پی‌ریزی شده و روند اجرای آن آغاز شده است که با تکمیل این طرح‌ها، بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان پاسخ داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد فضاهای مناسب برای دانش‌آموزان از اولویت‌های آموزش و پرورش مشگین‌شهر است و تلاش می‌شود پروژه‌های آموزشی با جدیت بیشتری دنبال و به مرحله بهره‌برداری برسند.