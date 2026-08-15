آزمون تازه قهرمان ایران در آسیا/ خاتون به دنبال تکرار موفقیت در دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، خاتون بم نماینده فوتبال زنان ایران در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا در دوشنبه تاجیکستان حضور دارد و از دوشنبه ۲۶ مرداد نیز رقابت خود را برای صعود به مرحله گروهی اصلی این مسابقات آغاز می‌کند. تیمی که نسبت به فصل گذشته تغییرات قابل توجهی در ترکیب خود داشته و حالا با چهره‌ای تازه آماده سومین ماجراجویی آسیایی خود شده است.

خاتون دوشنبه ۲۶ مرداد در نخستین مسابقه خود در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه به مصاف زسکا تاجیکستان خواهد رفت. نماینده ایران در گروه E این رقابت‌ها علاوه بر زسکا با اتحاد اردن و النصر عربستان نیز هم‌گروه است و تنها تیم صدرنشین گروه می‌تواند جواز حضور در مرحله گروهی اصلی لیگ قهرمانان زنان آسیا را به دست آورد.

اعزام با تغییرات جدید در فهرست

مهم‌ترین نکته در فهرست جدید خاتون اضافه شدن سه بازیکن تازه است. عاطفه ایمانی، فاطمه شبان و زهرا سربالی نفراتی هستند که به ترکیب نماینده ایران برای این مسابقات اضافه شده‌اند تا بخشی از خلأ ایجادشده پس از جدایی چند بازیکن کلیدی را جبران کنند.

از سوی دیگر مونا حمودی به دلیل مصدومیت نمی‌تواند خاتون را در این رقابت‌ها همراهی کند. غیبتی که در شرایطی که کادر فنی در تلاش برای ساختن ترکیبی تازه است می‌تواند گزینه‌های جعفری را در مسابقات فشرده انتخابی آسیا محدود کند.

جعفری با یک همراه جدید روی نیمکت

مرضیه جعفری همچنان هدایت خاتون بم را بر عهده دارد و یکی از مهم‌ترین نقاط ثبات تیم در فصل جدید محسوب می‌شود. در کنار او زهرا ذوالفقاری نیز به عنوان مربی خاتون را در این مسابقات همراهی خواهد کرد.

ادامه حضور جعفری روی نیمکت در شرایطی اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از ترکیب فصل گذشته دستخوش تغییر شده است. قهرمان فوتبال زنان ایران طول دو فصل اخیر اخیر زهرا قنبری، زهرا خواجوی، عاطفه رمضانی و فاطمه پسندیده را از دست داده و تغییرات دیگری نیز در جمع نفرات تیم ایجاد شده است. بنابراین تجربه و شناخت جعفری از ساختار خاتون می‌تواند در دوره کوتاه آماده‌سازی این تیم برای مسابقات آسیایی اهمیت زیادی داشته باشد.

جعفرنیا هم به فهرست آسیایی خاتون رسید

یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه در فهرست اعزامی خاتون همراهی یسنا جعفرنیا با این تیم است. جعفرنیا به عنوان بازیکن نماینده ایران را در مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا همراهی خواهد کرد.

حضور او می‌تواند به جعفری امکان بیشتری برای انتخاب نفرات و ایجاد تنوع در ترکیب تیم بدهد؛ به‌خصوص در تورنمنتی که خاتون باید در فاصله‌ای کوتاه سه مسابقه حساس برگزار کند و مدیریت دقایق بازی و حفظ آمادگی بازیکنان اهمیت زیادی خواهد داشت.

فاصله کم تا اولین آزمون

خاتون‌بم در شرایطی راهی تاجیکستان شده که زمان چندانی برای ایجاد هماهنگی میان نفرات جدید وجود ندارد. این تیم باید در فاصله کوتاه آماده نخستین مسابقه خود شود و همین موضوع هماهنگی سریع بازیکنان جدید با ساختار تاکتیکی مرضیه جعفری را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نماینده ایران تبدیل می‌کند.

خاتون فصل گذشته بدون عبور از مرحله انتخابی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا حاضر بود اما تغییر سهمیه‌بندی مسابقات باعث شده قهرمان ایران این بار برای رسیدن به جدول اصلی از مسیر انتخابی عبور کند؛ مسیری که کوچک‌ترین لغزش می‌تواند رؤیای آسیایی تیم بم را متوقف کند.

برنامه دیدارهای خاتون در لیگ قهرمانان زنان آسیا به شرح زیر است:



* خاتون ایران - زسکا تاجیکستان: دوشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۸:۳۰



* النصر عربستان - خاتون ایران: پنج‌شنبه ۲۹ مرداد، ساعت ۱۵:۳۰



* خاتون ایران - اتحاد اردن: یکشنبه ۱ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰