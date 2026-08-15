محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملیات امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این بازه زمانی نیروهای امدادی این جمعیت به ۱۸۹ حادثهدیده در سطح استان خدماترسانی کردهاند که متأسفانه ۱۰ نفر از هموطنان در این حوادث جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه در مجموع ۶۹ مورد حادثه در هفته گذشته بهثبت رسیده است، افزود: از این تعداد، ۴۳ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۲۱ مورد مراجعه حضوری، ۲ مورد حوادث جنائی و در حوزههای فوریتهای پزشکی، مفقودی و محیطهای آبی نیز هر کدام یک مورد عملیات عملیاتی صورت گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان درباره وضعیت مصدومان گفت: در این حوادث ۱۲۸ نفر دچار مصدومیت شدند که از این میان، ۴۵ نفر برای تکمیل فرآیند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۲۳ نفر نیز بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند؛ همچنین ۳ مورد عملیات نجات فنی نیز توسط تیمهای تخصصی انجام شد.
مومنی به توان عملیاتی بهکارگیری شده در این مدت اشاره کرد و ادامه داد: برای پوشش این حوادث ۷۹ تیم عملیاتی متشکل از ۱۹۷ نفر نیروی متخصص و ۶۹ دستگاه خودروی امدادی و آمبولانس به نقاط مختلف استان اعزام شدند.
وی در پایان با اشاره به نقشه پراکندگی حوادث، خاطرنشان کرد: شهرستانهای شاهینشهر و میمه، نطنز و مبارکه بر اساس ارزیابیهای انجام شده، پرحادثهترین مناطق استان در هفته گذشته بودهاند.
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