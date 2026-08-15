تربیت ۱۰۰۰ حافظ قرآن در یک کانون فرهنگی هنری بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حافظی صبح امروز شنبه در سومین جلسه کارگروه استانی توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی، با تأکید بر رویکرد نوین در آموزش و ترویج قرآن، اظهار کرد: مربی در آموزش قرآن بسیار مؤثر است؛ چرا که جنس قرآن متفاوت است و سنخیت و جنس متفاوتی با سایر علوم دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در مساجد، به موفقیت طرحهای قرآنی در کانون فرهنگی هنری مسجد حضرت زهرا (س) بروجرد اشاره کرد و گفت: در این کانون، حدود هزار نفر حافظ قرآن تربیت شدهاند که از یک جزء تا کل قرآن کریم را حفظ کردهاند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد لرستان در ادامه، راهکار اصلی برای جذب بیشتر مخاطبان به طرحهای قرآنی را، سادهسازی فرایندها و اطلاعرسانی مؤثر دانست.
حجتالاسلام حافظی، تأکید کرد: باید با بلوکبندی مناسب و اطلاعرسانی هدفمند، افراد بیشتری را به این طرحها جذب کنیم. کار را نباید سخت بگیریم، بلکه باید آن را آسان و جذاب کنیم تا افراد با رغبت بیشتری به سمت این طرحهای قرآنی بیایند.
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