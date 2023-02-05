تیم منتخب کشتی فرنگی ایران قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی- جام اوپن زاگرب روزهای ۱۴ تا ۱۶ بهمن ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد که در پایان تیم ۱۸ نفره ایران توسط پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی محسن نژاد در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدعلی گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم و علیرضا مُهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال طلا، عارف محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم، رضا عباسی در وزن ۶۷ کیلوگرم، سجاد ایمن طلب در وزن ۷۲ کیلوگرم و ناصر علیزاد در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمد مهدی جواهری در وزن ۵۵ کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در وزن ۷۷ کیلوگرم، پژمان پشتام در وزن ۸۲ کیلوگرم و امیر قاسمی منجزی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در پایان این رقابت‌ها تیم ایران با کسب ۱۹۵ امتیاز و با اقتدار بعنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم‌های مجارستان و آذربایجان به ترتیب با ۸۰ امتیاز سوم شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان و رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که با حضور ۷ نفر و به صورت دوره‌ای و در دو گروه برگزار می‌شود، پویا دادمرز در گروه A در کشتی نخست با نتیجه ۵ بر ۲ آریتیوم دلانو از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دورهای بعد با نتیجه ۱۰ بر ۲ دالتون دوفیلد از آمریکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ اختیار باتیروف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدمهدی جواهری دیگر نماینده کشورمان نیز در گروه B در دور اول ۶ بر صفر مانجیت از هند را مغلوب کرد. وی در کشتی دوم با نتیجه ۸ بر صفر مقابل دنیس میهای از رومانی شکست خورد و بعنوان نفر دوم گروه به مرحله نیمه نهایی رفت. دو نماینده کشورمان در این دیدار به مصاف هم رفتند که پویا دادمرز با نتیجه ۲ بر ۱ و ضربه فنی به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. جواهری نیز به دیدار رده بندی رفت. دادمرز در دیدار فینال مقابل اختیار باتیروف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت. جواهری در دیدار رده بندی با نتیجه ۵ بر صفر دنیس میهای از رومانی را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.



در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ کایتو اینابا از ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر صفر لی گیو سائو از چین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل مایتو کاوانا از ژاپن با نتیجه ۷ بر صفر از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر نیهاد ممدلی از آذربایجان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت. امیررضا ده بزرگی دیگر نماینده کشورمان نیز که در آن‌سوی جدول قرار دارد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر راندون میراندا از آمریکا را مغلوب کرد. و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر، ده بزرگی از دور رقابت‌ها کنار رفت.



در وزن ۶۳ کیلوگرم ایمان محمدی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۱ ویتالی اریومنکو از مولداوی را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۱ (سه اخطاره) پریکا دیمیتریویچ از صربستان را برد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب طالح ممدوف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت. ایمان محمدی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت. عارف محمدی دیگر نماینده کشورمان که در آن سوی جدول قراردارد، در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۲ آکر اشمید العبیدی از اتریش را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل ساگار از هند به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این با نتیجه ۷ بر ۶ ایوان لیزاتوویچ از کرواسی را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۷ بر ۲ مقابل طالح ممدوف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان مغلوب شد و به مدال نقره رسید.





در وزن ۶۷ کیلوگرم رضا عباسی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر آشو از هند را مغلوب کرد وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر آدام پویلیک از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۷ هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عباسی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل آدوماس گریگالیوناس از لیتوانی به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب از چین و صاحب مدال نقره شد. دانیال سهرابی دیگر نماینده کشورمان نیز که در آن سوی جدول قرار دارد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ ماماداسا سیلیا از فرانسه را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب لوییز اورتا سانچز قهرمان المپیک از کوبا شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف چینی، سهرابی از دور رقابت‌ها کنار رفت.



در وزن ۷۲ کیلوگرم امیر عبدی در دور نخست با نتیجه ۶ بر صفر والنتین پتیک از مولداوی را شکست داد. وی در دور بعد مقابل روبرت فریتچ قهرمان اروپا از مجارستان با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر از دور رقابت‌ها کنار رفت. سجاد ایمن طلب دیگر نماینده کشورمان نیز که در همین جدول قرار دارد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ پاتریک اسمیت از آمریکا را مغلوب کرد وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۱ جمال جومابایف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ از سد روبرت فریتچ قهرمان اروپا از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب سلجوق جان دارنده مدال برنز جهان از ترکیه شد و به مدال نقره رسید.





در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور نخست سانان سلیمان اف دارنده مدال نقره جهان از آذربایجان را شکست داد وی در دور بعد اولیور کروگر از دانمارک را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۱ و ضربه فنی ریکاردو آبرسیا از ایتالیا را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. کاویانی نژاد در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب الکساندرین گوتو دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال جهان از مولداوی شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۱ بر ۱ از سد میکو پیتر از فنلاند گذشت و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر آنتونیو کامنیاسویچ از کشور کرواسی را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد. محمدعلی گرایی که در آن‌سوی جدول قرار دارد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۵ خوآن آک از نروژ را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل آیک مناتساکانیان دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان با نتیجه ۷ بر صفر (سه اخطاره) به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. گرایی در این مرحله مقابل پر کور از نروژ با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ جانی بور از فرانسه را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. گرایی در این دیدار با نتیجه ۲ بر ۲ از سد الکساندرین گوتو دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال جهان از مولداوی گذشت و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۸۲ کیلوگرم پژمان پشتام در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر تونجای وزیرزاده از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر صفر ایوو اسویگلر از چک را از پیش رو برداشت. علیرضا مهمدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر مارسل هین از دانمارک را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نمایندگان کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم رفتند که مهمدی با نتیجه ۳ بر ۳ پشتام را مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. پشتام نیز به دیدار رده بندی رفت و در این دیدار مقابل مارسل هین از دانمارک با نتیجه ۸ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد. مهمدی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر ۱ فیلیپ ساسیچ از کرواسی را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۸۷ کیلوگرم حمیدرضا بادکان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۱ سو ساکابه از ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد در مصاف با استفان تاکاچ دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان از مجارستان با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه مقابل تورپال بیسلطانوف دارنده مدال نقره جهان از دانمارک با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. ناصر علیزاده که در آن‌سوی جدول قرار دارد، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر مایمایتی کایسایر از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ سیمون سیمونوویچ از لهستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. علیزاده در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ از سد ایوان هوکلک از کرواسی گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر مقابل جالگاسبای بردیموراتوف دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد. علیزاده در دیدار پایانی با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب استفان تاکاچ دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان از مجارستان شد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امیر قاسمی منجزی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۲ بر صفر روماس فریدریکاس از لیتوانی را مغلوب کرد. علی اکبر یوسفی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۲ دانیلا سوتنیکوف از ایتالیا را مغلوب کرد. منجزی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ یوسفی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل اسکار پینو هیندس دارنده مدال نقره جهان از کوبا با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. یوسفی نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت. منجزی در دیدار رده بندی مقابل ماتی کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.



رده بندی انفرادی:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز ۲- اختیار بوتیروف (ازبکستان) ۳- محمدمهدی جواهری (ایران)

۶۰ کیلوگرم: ۱- مهدی محسن نژاد (ایران) ۲- نیه‌ات ممدلی (آذربایجان) ۳- مایتو کاوانا (ژاپن) و رضوان آرنات (رومانی) … ۸- امیررضا ده بزرگی (ایران)

۶۳ کیلوگرم: ۱- طالح ممدوف (آذربایجان) ۲- عارف محمدی (ایران) ۳- ایمان محمدی (ایران) و ایوان لیزاتوویچ (کرواسی)

۶۷ کیلوگرم: ۱- هوسیوتیو (چین) ۲- رضا عباسی (ایران) ۳- لوییز اورتا سانچز (کوبا) و آشو (هند) … ۱۲- دانیال سهرابی (ایران)

۷۲ کیلوگرم: ۱- سلجوق جان (ترکیه) ۲- سجاد ایمن طلب (ایران) ۳- جمال جومابایف (ازبکستان) و ابراهیم غانم (فرانسه) … ۱۰- امیر عبدی (ایران)

۷۷ کیلوگرم: ۱- محمدعلی گرایی (ایران) ۲- الکساندرین گوتو (مولداوی) ۳- امین کاویانی نژاد (ایران) و آیک مناتساکانیان (بلغارستان)

۸۲ کیلوگرم: علیرضا مُهمدی (ایران) ۲- فیلیپ ساسیچ (کرواسی) ۳- پژمان پشتام (ایران) و مارسل هین (دانمارک)

۸۷ کیلوگرم: ۱- استفان تاکاچ (مجارستان) ۲- ناصر علیزاده (ایران) ۳- تورپال بیسلطانوف (دانمارک) و ایوان هوکلک (کرواسی) … ۱۶- حمیدرضا بادکان (ایران)

۹۷ کیلوگرم: ۱- کیریل میلوف (بلغارستان) ۲- تاماش لوای (مجارستان) ۳- تیرون استرکنبورگ (هلند) و مورات لوکیایف (آذربایجان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- اوسکار پینو هیندس (کوبا) ۲- اوسکار مارویک (نروژ) ۳- امیر قاسمی منجزی (ایران) و لینگژی منگ (چین).... ۱۰- علی اکبر یوسفی (ایران)