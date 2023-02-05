پوتین و لوکاشنکو در آینده نزدیک دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رؤسای جمهور روسیه و بلاروس قرار است به زودی با هم دیدار کنند.

در همین ارتباط نیز دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس در یک تماس تلفنی روز یکشنبه توافق کردند که در آینده نزدیک برای گفتگو درباره همکاری بین کشورها در بحبوحه تحریم‌ها دیدار کنند.

در این ارتباط گفته شده است: «الکساندر لوکاشنکو و ولادیمیر پوتین سه مجموعه از موضوعات همکاری روسیه و بلاروس را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مهمترین چیزی که رهبران بر سر آن توافق کردند تعیین تاریخ ملاقات آنها در آینده نزدیک است. هدف اصلی آن کنترل اجرای دستورالعمل‌ها توسط اتحادیه اروپا خواهد بود.»

در این بیانیه آمده است: «در این دیدار قرار است موضوع جایگزینی واردات و همه جوانب همکاری ضد تحریم مورد مذاکره رواس جمهور دو کشور قرار گیرد.»

پوتین و لوکاشنکو همچنین در مورد مشارکت دوجانبه بین مسکو و مینسک به صورت تلفنی گفتگو کردند و قرار است نشست شورای عالی دولتی روسیه و بلاروس در ماه آوریل تا می برگزار شود.

بلاروس از متحدان اصلی روسیه و معدود کشورهایی است که از عملیات نظامی مسکو در اوکراین حمایت کرده و کشورهای غربی علاوه بر مسکو، مینسک را نیز تحریم کرده‌اند.

پیش از این، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرده بود که تلاش‌های غرب برای تضعیف روسیه و متحدان آن از جمله بلاروس شکست خورده است. بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه پس از دیدار با «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس در کنفرانس خبری مشترک با «سرگئی آلینیک» همتای بلاروسی خود در مینسک گفته بود: «روسیه و بلاروس در زمینه سیاست خارجی مشترک توافق دارند.» لاوروف در ادامه افزوده بود: «ما نگرانی خود را از رویکرد آمریکا و کشورهای دنباله رو آن در زمینه گسترش ناتو اعلام کرده ایم. تلاش‌هایی برای مداخله در امور داخلی روسیه و بلاروس جریان دارد و اعمال تحریم‌ها با هدف تضعیف اقتصاد و ثبات سیاسی دو کشور، در همین راستا انجام می‌شود، اما تلاش غرب برای تضعیف اقتصاد و ثبات سیاسی روسیه و بلاروس شکست خورده است.»