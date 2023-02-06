فعالیت ۲ سامانه سرد و گرم در گلستان/احتمال حریق جنگل ها وجود دارد

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از امروز (دوشنبه) شاهد نفوذ سامانه کم فشار به استان خواهیم بود و این وضعیت تا روز سه شنبه ادامه داشته و جریانات جنوبی هم تقویت خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: از پیامدهای این سامانه، کاهش رطوبت، وزش باد شدید و افزایش دما است که طی این مدت بیشینه دما به ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی بیان کرد: با توجه به این شرایط احتمال حریق در جنگل ها و مراتع وجود دارد لذا مردم از برافروختن آتش در جنگل و مرتع خودداری کرده و دستگاه های متولی هم اقدامات لازم را پیش بینی کنند.

کمالی از تشکیل جلسه مدیریت بحران و صدور هشدار نارنجی هواشناسی هم خبرداد و گفت: از عصر سه شنبه سامانه پرفشار و جریانات سرد و مرطوب شمالی به گلستان نفوذ کرده و سبب بارندگی، رعد و برق، ریزش برف در نواحی سردسیر و کوهستانی، کولاک برف، کاهش ۲۰ درجه ای دما، مه غلیظ، و وزش باد و وزش باد خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: با توجه به شدت بارش ها، آبگرفتگی معابر، احتمال سیلاب ناگهانی، اختلال در تردد جاده ای و احتمال آسیب به سازه ها وجود دارد.

وی گفت: مردم از اتراق در حاشیه رودخانه ها و سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و دستگاه های متولی هم اقدامات لازم را پیش بینی کنند.

طبق گفته کمالی این سامانه روز جمعه گلستان را ترک خواهد کرد.