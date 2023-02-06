به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما شامگاه یکشنبه در آئین اعتکاف دانش آموزان که با حضور تعدادی از دانش آموزان در مسجد عمادالدوله شهر کرمانشاه در حال برگزاری است، از آئین اعتکاف به عنوان موهبت بی بدیل بندگی یاد کرد.

وی افزود: اعتکاف هدیه خاص خدا برای میهمانان خود است زیرا در این موقعیت واقع شدن سعادتی بلند می‌طلبد و اگر این عبادت در دوران جوانی اتفاق بیفتد ارزش والایی دارد.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی مراسم اعتکاف در تمام ایران برقرار است و خوشبختانه افراد زیادی توفیق حضور در این آئین الهی را به دست می‌آورند به گونه‌ای که از یک مسجد در رژیم گذشته، امروزه در بیش از پنج هزار مسجد در کشور به همت شما جوانان سنت اعتکاف برپا می‌شود.

علما بیان کرد: در عظمت اعتکاف همین بس که بندگانی که توفیق حضور در این آئین را پیدا می‌کنند، با همه وجود خود را در دامن خداوند انداخته و تسلیم اوامر خدا می‌شوند زیرا خداوند از ما صراط مستقیم می‌خواهد، چون این صراط مستقیم موهبت بی نظیری است که حتی پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) هم همین درخواست را از خداوند داشته‌اند زیرا این صراط مستقیم در نماز انسان تجلی یافته و باعث می‌شود مسیر زندگی را بر اساس دستورات الهی طی کنیم.