کشف ۱۰تن برنج خارجی قاچاق در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی و پایش و کنترل وضعیت انبارهای سطح شهر ایلام و فعالیت افراد سودجو در زمینه قاچاق کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.



وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از انجام اقدامات تخصصی و فنی با هماهنگی مقام قضائی نسبت به شناسایی یک انبار مواد غذایی غیر مجاز در حاشیه شهر ایلام اقدام که در بازرسی به عمل آمده از انبار مذکور ۱۰ تن برنج خارجی قاچاق را کشف کردند.



این مسئول انتظامی اظهار کرد: در این راستا متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.