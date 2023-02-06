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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۰۴

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد؛

کشف ۱۰تن برنج خارجی قاچاق در ایلام

کشف ۱۰تن برنج خارجی قاچاق در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف ۱۰ تن برنج خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی و پایش و کنترل وضعیت انبارهای سطح شهر ایلام و فعالیت افراد سودجو در زمینه قاچاق کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از انجام اقدامات تخصصی و فنی با هماهنگی مقام قضائی نسبت به شناسایی یک انبار مواد غذایی غیر مجاز در حاشیه شهر ایلام اقدام که در بازرسی به عمل آمده از انبار مذکور ۱۰ تن برنج خارجی قاچاق را کشف کردند.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: در این راستا متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5701560

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