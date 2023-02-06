به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، در نشست خبری به تشریح برنامه‌ها و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت‌.

وی در ابتدا با اشاره به نقش حمایتی سازمان بیمه سلامت است، گفت: ما در سه بعد مشغول خدمت هستیم.

ناصحی افزود: درصد بالایی از جمعیت کشور به صورت کامل بیمه هستند.

وی ادامه داد: در بین ۱۷۷ وزارتخانه، سازمان و دستگاه در کشور سازمان بیمه سلامت ایران رتبه هشتم را در ابعاد مختلف کسب کرده است.

ناصحی افزود: همچنین سازمان بیمه سلامت ایران، رتبه اول در عملکرد شفاف را کسب کرده است.

وی به نسخه الکترونیک اشاره کرد و گفت: سخت‌ترین کار در بیمه سلامت، مربوط به نسخه نویسی الکترونیکی است؛ به طوری که در دو سال اخیر توانسته ایم در اجرای این طرح، پیشرو باشیم و خیلی از نواقص رفع شده است.

ناصحی افزود: امروز، ۱۴۴ میلیون نسخه به صورت تمام الکترونیک تجویز می‌شود و ماهانه ۹.۵ میلیون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت تولید می‌شود.

وی ادامه داد: نسخه نویسی الکترونیکی با استفاده از نرم افزار جدید خیلی آسان شده و دسترسی‌ها به طور کامل فراهم شده است.

ناصحی افزود: سامانه جدید، این ویژگی را دارد که در کوتاه‌ترین زمان، بالاترین خدمات را ارائه بدهد و به زودی وارد مدار خواهد شد.

وی گفت: در سامانه جدید نسخه نویسی الکترونیکی، این امکان فراهم شده تا نواقص آن در همان سامانه گزارش شود.

ناصحی تاکید کرد: ۴۰ هزار مؤسسه طرف قرارداد ما هستند.

وی همچنین به صرفه جویی در اقدامات الکترونیک سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: با دو اقدام الکترونیک، هشت تُن کاغذ صرفه جویی می‌شود.

ناصحی در ادامه به بیمه رایگان دهک‌های پایین جامعه اشاره کرد و افزود: ما ۶ میلیون و ۲۵۵ هزار نفر را بیمه کرده‌ایم.

وی گفت: دهک‌های بالاتر حتماً باید برای تمدید بیمه خود اقدام کنند تا از چرخه بیمه‌ای خارج نشوند.

ناصحی به خدمات درمان ناباروری اشاره کرد و افزود: در سال جاری توانستیم ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و…، پرداخت شده و مادران باردار و نوزاد تا ۵ سالگی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی به طرح دارویاری اشاره کرد و گفت: ۹۶۰۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه است تا پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند.

ناصحی به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد و افزود: نکته اصلی در این زمینه، پیشگیری است.

وی ادامه داد: ۳۱ بیماری فعلاً تحت پوشش صندوق بیماری‌های صعب العلاج قرار دارد و سقف پرداختی ما ۵۰ میلیون تومان در استان‌ها است، اما به این معنا نیست که بیشتر از این هزینه را پرداخت نمی‌کنیم. هزینه‌های بیش از ۵۰ میلیون به ستاد مرکزی ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

ناصحی در پاسخ به این سوال که از ۵,۰۰۰ میلیارد تومان بودجه صندوق بیماری‌های صعب العلاج چه مقدار اختصاص داده شده است، گفت: چون صندوق دیر شروع به کار کرده است، تمامی هزینه‌ها را از اول مهر پرداخت کرده ایم و تا الان ۲۱۰۰ میلیارد اختصاص داده شده است.

وی افزود: ۳۳ درصد رشد تجویز سرُم را نسبت به سال گذشته در نسخ پزشکان داشته ایم که نمی‌گوییم تمامی تجویزها بدون علت بوده است.

ناصحی تاکید کرد: در بحث نسخه نویسی الکترونیکی، بسته را در اختیار پزشکان قرار داده ایم و ما نمی‌توانیم ملزم کنیم. اما، تمدید پروانه مطب به شرط نسخه نویسی الکترونیکی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بودجه صندوق بیماری‌های صعب العلاج در سال آینده چقدر است، گفت: پیش بینی شده ۷ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد که پاسخگوی هزینه‌های صندوق نخواهد بود.

ناصحی در همین زمینه ادامه داد: درخواست ما ۱۸ هزار میلیارد تومان است که حداقل ۲ برابر بودجه پیش بینی شده یعنی ۷ هزار میلیارد به ۱۴ هزار میلیارد تومان باید برسد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.