هشدار به مادران باردار با گروه خونی منفی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نائیجی، با اشاره به رایج‌ترین علامت‌های اورژانسی در زنان باردار، اظهار کرد: خونریزی واژینال در سه ماهه سوم بارداری نشانه‌ای خطرناک و مهم است که در هر سه‌ماهه اول، دوم و سوم بارداری اقدامات خاص لازم دارد.

وی ادامه داد: مادران باردار به محض خونریزی واژینال باید به اورژانس مراجعه کنند تا بر اساس این‌که در چه سه ماهه‌ای از بارداری هستند، اقدامات و درمان‌های لازم برایشان انجام شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه خونریزی واژینال از مهم‌ترین و متداول‌ترین نشانه‌های خطرناک در بارداری است، تاکید کرد: در صورت خونریزی باید فوراً با اورژانس تماس بگیرید و یا به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید.

وی درباره زنان بارداری که گروه خونی منفی دارند نیز هشدار داد: زمانی‌که خونریزی واژینال در این افراد رخ می‌دهد باید آمپول روگام تزریق شود، این افراد در هر مقطعی از سه ماهه بارداری باشند اگر دچار خونریزی شوند تحت نظر پزشک متخصص تا زمان تولد جنین باید این آمپول را تزریق کنند.

پارگی کیسه آب یکی دیگر از نشانه‌های خطرناک و اورژانسی در دوران بارداری است که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید به آن اشاره کرد و افزود: آب‌ریزش یا پارگی کیسه آب در هر سن بارداری خصوصاً سه ماهه دوم و سوم می‌تواند خطرناک باشد، اگر مادری با علامت آبریزش مواجه شد، حتی اگر بعد از مدت کوتاهی این آب‌ریزش قطع شد هم باید به پزشک مراجعه کند.

نائیجی با بیان اینکه پارگی کیسه آب خطرات زیادی برای مادر و جنین به‌دنبال دارد، ادامه داد: جداشدگی جفت، عفونت پرده‌های جفتی و عفونت‌های رحمی می‌تواند مادر را با خطر مرگ مواجه کند.

متخصص زنان و زایمان با بیان این دردهای زایمانی در سه ماهه سوم در برخی موارد شروع زایمان قلمداد می‌شود، خاطرنشان کرد: در شرایطی‌که جفت سر راهی نیز وجود داشته باشد این دردها همراه با خونریزی و یا جداشدگی جفت سلامت مادر و جنین را تهدید می‌کند.

نائیجی تاکید کرد: دردهای زایمانی معمولاً دردهای منظمی است، این دردها با فشار به لگن و یا سفت شدن شکم (رحم) یا کمر به صورت سه بار در هر ۲۰ دقیقه یا شش تا هشت بار طی یک ساعت همراه است، دردهای زایمانی ممکن است نشانه فرا رسیدن زایمان باشد، اگر سن جنین نیز کامل نباشد و جنین نارس باشد باید حتماً مادر در مرکزی مجهز به دستگاه‌های nicu بستری شود.

وی با اشاره به این‌که در مواردی نیز قرار گیری نامناسب جنین نیز می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند ادامه داد: در این شرایط شروع دردهای زایمانی یا پارگی کیسه آب و همچنین چک کردن و شمارش حرکت جنین خصوصاً بعد از هفته ۲۴ تا ۲۶ اهمیت دارد.

نائیجی با تاکید بر اینکه کاهش حرکات جنین خصوصاً در مادران باردار دیابتی نیز خطرناک است، ادامه داد: زنان باردار غیر دیابتی نیز اگر احساس کنند حرکات جنین کم شده است یا به طور کلی حرکت ندارد، باید به اورژانس مراجعه کند.

فشار خون بالا در زنانی که مبتلا به مسمومیت بارداری می‌شوند یکی دیگر از موارد تهدید کننده سلامت مادر و جنین است که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد و افزود: سردردهای شدید، مشکلاتی در بینایی، درد سر دل از نشانه‌های خطرناک است که می‌تواند منجر به تشنج یا مرگ مادر شود.