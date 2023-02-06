به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یافتههای نظرسنجی واشنگتنپست و اِیبیسی حاکی از آن است که بیش از نیمی از رایدهندگان دو حزب اصلی آمریکا، نه جو بایدن، رئیس جمهور کنونی و نه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور را نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ میدانند.
در این نظرسنجی، ۵۸ درصد دموکراتها و ۴۹ درصد جمهوریخواهان میگویند که شخصی دیگر را به عنوان نامزد انتخاب خواهند کرد.
ترامپ در ماه نوامبر کارزار انتخاباتی خود را به طور رسمی آغاز کرد و بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که او با مخالفت شدیدی از داخل حزب متبوعش مواجه شود. بایدن اما صرفاً از تمایل خود برای حضور دوباره در کارزار انتخاباتی صحبت کرده اما تاکنون هیچکدام از دموکراتها از برنامه خود برای به چالش کشیدن و رقابت کردن با او حرفی به میان نیاوردهاند.
بر اساس این نظرسنجی، در انتخابات فرضی با درصد خطا ۳.۵ در شمارش آرا، ترامپ با نتیجه ۴۸ به ۴۵ درصد، پیروز خواهد شد. همچنین ۴۲ درصد از پاسخدهندگان، نتایج فعالیت دوران ریاست جمهوری بایدن را تأیید کرده و ۵۳ درصد نیز از عملکرد وی رضایت ندارند. این نظرسنجی همچنین بازتاب روندی چشمگیرتر است و بر اساس آن، میزان رضایت از بایدن از ژوئن ۲۰۲۱ تاکنون همچنان کمتر از ۵۰ درصد باقی مانده است.
برخی رسانههای آمریکایی این نتایج را غافلگیرکننده توصیف و اعلام کردهاند که باوجود عملکرد بهتر دموکراتها در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در نوامبر ۲۰۲۲، میزان رضایت از بایدن دستخوش تغییر چندانی نشده است.
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