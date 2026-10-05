به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا راضی ظهر دوشنبه در جلسه‌ نشست بانوان و نقش‌آفرینی در جهاد تبیین که در سالن اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمن با بهره‌گیری از ابزار رسانه تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد و افکار عمومی را تحت تأثیر روایت‌های خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه رسانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباط با مردم و انتقال واقعیت‌ها است، افزود: در جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای باید بدانیم در چه شرایطی قرار گرفته‌ایم و با شناخت دقیق میدان، روایت درست و به‌موقع را به جامعه منتقل کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر با اشاره به نقش جریان مقاومت و فرهنگ عاشورا در تحولات جامعه، ادامه داد: پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان‌های مهمی همچون فرهنگ کربلا و مقاومت شکل گرفته و امروز باید این گفتمان به‌درستی برای نسل جدید تبیین شود.

حجت الاسلام راضی با تأکید بر اهمیت حضور بانوان در عرصه روایتگری و جهاد تبیین تصریح کرد: حضرت زینب کبری(س) الگوی روشن بانوان در عرصه روایتگری و تبیین حقیقت است و امروز نیز بانوان می‌توانند با حضور مؤثر در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای، نقش مهمی در مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه نشان داده و جمهوری اسلامی ایران را آغازگر جنگ معرفی کند؛ بنابراین مقابله با این روایت‌های تحریف‌شده نیازمند آگاهی، حضور فعال رسانه‌ای و تبیین صحیح واقعیت‌ها است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر بانوان را از پیشگامان عرصه جنگ شناختی و روانی دانست و گفت: امروز جبهه حق نیازمند حضور آگاهانه و مسئولانه مردم است و همه اقشار جامعه باید در این میدان نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

حجت الاسلام راضی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: در یک برهه حساس تاریخی قرار داریم و بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، همدلی و انسجام مردم نیازمندیم؛ چراکه عبور از مشکلات و توطئه‌های دشمن بدون همراهی و مشارکت عمومی امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و ضرورت مدیریت مصرف اظهار کرد: امروز وارد یک جنگ بزرگ اقتصادی شده‌ایم و باید با اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از اسراف و استفاده درست از منابع، در کنار یکدیگر از این شرایط حساس با سربلندی عبور کنیم.