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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

کوالکام از هواوی حق امتیاز اختراع خرید

کوالکام از هواوی حق امتیاز اختراع خرید

شرکت چینی هواوی اعلام کرد با یک قرارداد اعطای مجوز استفاده از حق اختراع چندساله وسیع با کوالکام موافقت کرده که هوش مصنوعی، ۵G، فناوری های رایانش و شبکه سازی را در بر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هواوی در بیانیه ای اعلام کرد طبق این توافقنامه کوالکام برخی حق امتیازهای اختراع ثبت شده زیرمجموعه هواوی در آمریکا که با رایانش، هوش مصنوعی و شبکه سازی مرتبط است را می خرد. این نخستین قرارداد اعطای مجوز استفاده از حق اختراع هواوی با کوالکام است که فناوری های ۵G را نیز دربرمی گیرد.

به گفته شرکت چینی انتظار می رود پس از تکمیل این قرارداد، ارزش کل قراردادهای اعطای مجوز استفاده از حق اختراع آن به ۶.۹ میلیارد دلار برسد. هواوی همچنین اعلام کرد کسب وکار مجوز دهی مالکیت معنوی آن از سال ۲۰۲۱ میلادی درآمدزایی مثبت داشته که نتیجه سال ها سرمایه گذاری سنگین در حوزه تحقیق و توسعه است.

هواوی در سال های اخیر هزینه کردن در تحقیق و توسعه را افزایش داد زیرا از سوی دیگر تحریم های تجاری آمریکا از سال ۲۰۱۹ میلادی توانایی آن برای خرید تراشه های پیشرفته و نرم افزارهای حیاتی را محدود کرده است. این شرکت نخستین مبلغ برای اعطای مجوز استفاده از حق اختراع به کوالکام را در سال ۲۰۰۱ پرداخت کرد و از سوی دیگر نخستین درآمد خود از این روش را از طریق اعطای مجوز به موتورلا در سال ۲۰۱۱ میلادی به دست آورد.

قرارداد با کوالکام پس از آن انجام می شود که هواوی در ماه آگوست اعلام کرد توافقنامه مشابهی با اچ پی بسته است.

کد مطلب 6968251
شیوا سعیدی

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